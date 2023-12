Milano, Nouveau-Milano et Mondo

Le Milano est un mot à consonance italienne, mais dans notre ville, ce fut pourtant un restaurant fondé et dirigé par des Grecs, les frères Louis et Gregor Spiridakis. Leur premier établissement, dans les années '70, était situé dans l'édifice Champagne, qui appartenait alors à Marcel Champagne. C'était un immeuble de deux étages plus le sous-sol. En fait, ce qu'on devrait plutôt appeler le demi sous-sol accueillait la Brasserie «Vive la Joie» qui fut très populaire à cette époque. Hélas, un gigantesque incendie a complètement détruit ce bâtiment commercial dans la journée du 25 mars 1977. Voyez une photo des débris prise dans les jours suivants, où on aperçoit très bien une grande enseigne du restaurant Milano, qui occupait tout le rez-de-chaussée.



Les frères Spiridakis furent très rapides à se relocaliser à un endroit stratégique, soit à l'extrémité sud de la ville, dans l'ancien local du restaurant l'Igloo qu'ils louèrent du propriétaire Gilles Bernier et son associé. Ils y exploitèrent leur établissement pendant deux ans, en 1978 et 1979. Le restaurant Milano était réputé servir de la bonne cuisine, comprenant entre autres, de la succulente pizza, du spaghetti, des mets chinois, du délicieux poulet sauté, de la poutine etc.



Vers 1980, ils déménagèrent à nouveau et s'installèrent en plein centre-ville, dans un ancien garage qui avait été complètement rénové et transformé en superbe restaurant, situé sur la première avenue, entre l'hôtel Manoir-Chaudière et le Vieux Saint-Georges (Photo 2). Les plans de cet immeuble furent conçus par l'architecte Jean-Gilles Nadeau. En plus de déménager, ils changèrent aussi de nom, ne s'appelant plus le «Milano», mais plutôt le «Nouveau Milano», probablement pour faciliter la vie de leur clientèle, pour faire une réelle différence entre ce site et leurs sites antérieurs. Remarquez, à la photo 3, à l'extrême droite une copie de la statue de la Liberté qui trônait entre le Nouveau Milano et le Vieux Saint-Georges; ce monument va sûrement rappeler de nombreux souvenirs à ceux et celles qui l'ont fréquenté à cette époque.



Ils furent à cet endroit pendant plusieurs années, jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires achètent l'immeuble et lancent un nouveau restaurant au nom aussi à consonance italienne, le «Mondo», dont la terrasse fut extrêmement populaire pendant plusieurs années (photo 4).



Cet édifice existe encore, quoiqu'il ait été rénové à quelques reprises. Sa dernière rénovation est toute récente et il est aujourd'hui le site du resto-Bar Murtha.



Photo 1 du fonds Yvon Thibodeau. Photos 2 et 3 (de 1994) du fonds Richard Poulin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique