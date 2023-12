Les bienfaits de l’entraide entre pairs

Mélange de soutien et d’apprentissage, l’entraide entre pairs comporte de nombreux avantages : écoute, respect, interactions, partage, aide mutuelle, etc.

Les personnes partageant le même type d’expérience sont appelées des pairs/paires. L’entraide entre pairs se fonde sur le partage de l’expérience de chacun. Une personne échange avec les autres sur sa compréhension de sa situation et sur sa recherche de solutions face aux différentes difficultés qu’elle rencontre.

L’entraide entre personnes ayant vécu ou vivant une expérience similaire a beaucoup de bienfaits. Elle contribue à améliorer la qualité de vie tout en brisant l’isolement. Les personnes faisant l’essai de l’entraide entre pairs réalisent que les émotions qu’ils vivent peuvent également être vécues par d’autres et cela apporte un certain apaisement. S’entourer de gens qui comprennent notre réalité permet de mieux conjuguer avec les défis du quotidien tout en recevant des conseils et des encouragements sans jugement.

Le Sillon offre une gamme de services d’entraide entre pairs, si vous avez un intérêt, n’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.