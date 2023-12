À la découverte de la féérie de Noël à Saint-Georges

Quoi de mieux pour une fin de semaine ? La bonne nouvelle, c’est que le marché revient pour la fin de semaine du 9, 10 décembre, une belle occasion pour déguster une boisson chaude et de faire quelques achats. Je vous avoue que j’avais vraiment hâte de vivre cette période de l’année ici. Pour deux raisons, déjà car elle est magique, mais aussi, car cela me permet de partir plus facilement à la rencontre de nos producteurs locaux. Même si… j’aurais bien aimé en croiser encore plus, car pour le coup, la Beauce regorge de petites pépites. Mon conseil pour finir une journée marché de Noël ? Un chocolat chaud de La Pralinière et une promenade sur l’île Pozer. Vous verrez c’est magique. À bientôt, Cam Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

Youtube: www.youtube.com/@discoveredwithcam

Blogue: discoveredwithcam.com