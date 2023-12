L'ancienne maison Mathieu au coin de la 110e rue

Notre grand collectionneur géorgien Claude Loubier est toujours à l'affût de photos anciennes de notre ville. Il a réussi dernièrement à mettre la main sur deux rares de ces photos recherchées: l'ancienne résidence de Charles Mathieu. C'est cette bâtisse que nous voyons à la 1re photo (prise vers 1925). Elle était au coin de la 1re avenue et de la 110e rue, non loin de l'aréna. Il y a plusieurs personnages sur cette photo, apparemment des Boutin et des Mathieu. Le couple à gauche serait possiblement des Boutin. À peu près au centre de la photo (près de l'auto) le couple serait Délima Boutin et son époux Charles Mathieu (mariés à Saint-Georges le 9 août 1898). On ignore l'identité de l'enfant assis sur le capot de l'auto. L'homme derrière le poteau de la clôture, serait le fils du couple, soit Emery Mathieu, qui avait un magasin de machines à coudre Necchi dans la 120e rue; celui-ci est né en 1909 et a épousé Emelda Morissette le 30 mai 1940. Le couple a eu une résidence dans la 119e rue.



Au moment où la 1re photo fut prise, en 1925, ce secteur était plutôt résidentiel, mais la situation a changé au fil des décennies et c'est devenu commercial. La deuxième photo (entre 1961 et 1965) nous offre une vue arrière de la même maison environ 40 ans plus tard. De simple résidence, c'est devenu un édifice commercial qui a été occupé par l'entreprise de Bégin Transport. Impossible de le nier, le nom de la compagnie est écrit sur la boite du camion. Leur bureau était à l'avant, face à la 1re avenue, mais l'entrepôt était à l'arrière, ayant accès à la 12e rue.



L'entreprise de camionnage appartenait à Raymond Bégin. Cette compagnie fusionna avec quatre autres transporteurs en 1967 pour devenir Beauce Express. On voit la photo de M. Bégin sur une publicité parue dans le journal local en 1967 (photo 3); il était alors 2e vice-président. Beauce Express a existé jusqu'au 24 septembre 1987, date à laquelle la compagnie fut achetée par Clarke transport.



Une histoire d'autant plus intéressante qu'elle est accompagnée de deux photos exceptionnelles qui témoignent de l'état des lieux à l'époque de la 1re photo, vers 1925 et de la 2e vers 1961. On ignore à quel moment cette maison fut démolie, probablement vers 1970, pour créer des espaces de stationnement pour l'entreprise MRG Drouin, qui avait son établissement sur l'autre coin de rue, là où se trouve aujourd'hui le commerce de pneus Robert Bernard. Pour mieux vous retrouver, voici une photo récente des lieux de nos jours (photo 4). Vous reconnaitrez facilement le stationnement du commerce Pneus Robert Bernard, non loin de l'aréna. C'est au coin de la 110e rue, qui a été entièrement refaite dernièrement.



Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Publicité 3 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique