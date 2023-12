Balade nocturne en calèche à Saint-Prosper

Cette semaine, je vous emmène avec moi pour une randonnée en calèche à Saint-Prosper. L’occasion de nous plonger dans les plus beaux instants de l’hiver. J’ai toujours aimé Noël et la magie qui s’y rapporte. Vous pensez bien que lorsque j’ai vu cette activité sur le site de Chaudière-Appalaches, je n’ai pu y résister. Vingt dollars par personne plus tard, me voilà embarqué par une fraîche, pour ne pas dire froide, soirée d’hiver à admirer les lumières de la ville. Un doux moment partagé avec d’autres prêts à affronter le froid, rythmé par les commentaires et anecdotes des accompagnants. J’ai vraiment aimé plonger dans la magie de Noël et des lumières, même si je n’aurais pas dit à quelques maisons supplémentaires. Ah la curiosité! Si vous aussi vous avez envie de mettre de la joie dans vos yeux, bon visionnage. Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

