L'ancien motel Kennedy à Saint-Georges

On l'appela ainsi parce qu'il était situé à la sortie sud le la ville, sur la route Kennedy (aujourd'hui 173) en direction des États-Unis (photo 1). Suite à l'incendie de sa résidence dans les années '50, M. Hormidas Lapierre s'en construisit une nouvelle de l'autre côté de la route, celle qu'on voit à la photo 2 (photo de 1959). Au départ c'était sa maison privée, mais il y a eu une classe d'école de rang dans la partie gauche (porte à gauche) où son épouse enseignait tous les degrés jusqu'à ce que les élèves aillent tous en ville. Après, M. Lapierre changea le local de cette classe en suite qu'il louait en été aux touristes. Puis il annexa 7 unités de motel à la droite de la maison (photos 3 et 4) et en ajouta 14 autres à gauche un peu plus tard, sur deux étages, soit 7 au rez-de-chaussée et 7 en-dessous auxquels on accédait par un escalier au bout des motels.



Dans les années '60, M. Raymond Méthot acheta cet établissement et attira une importante clientèle en y présentant des spectacles de musique, d'artistes et de chanteurs, dont Michel Louvain, Lucien Hétu, Dick Rivers, les Classels et autres. Dans les années '70, pour suivre la mode, on y érigea une grande discothèque nommée le Cabaret no 1. Il y avait une scène tournante et ascendante où des danseuses «exotiques» s'exhibaient généreusement. L'édifice fut démoli vers 1987-88 après qu'un incendie l'ait lourdement endommagé. M. Jos (Alexandre) Thibaudeau a construit le motel Alexandrin sur le même site en 1990. Le Kennedy n'est plus qu'un souvenir.



Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique