La station service Supertest de Laurent Gagnon

Le parfait modèle de la station service d'il y a 60 ans: en plus de vendre de l'essence, il offrait le service et faisait la mécanique. C'était avant l'ère des dépanneurs libres-services. C'est M. Laurent Gagnon (né à Saint-Côme en 1934) qui l'a fondé. Celui-ci a suivi des cours spécialisés en mécanique à l'École Technique de Québec pendant 3 ans, de 1952 à 1955. En juin 1956, il a ouvert ce garage sous la bannière de SUPERTEST. Ce commerce était situé au bout (nord) de la 2e avenue, à la jonction du boulevard Lacroix. La 1re photo daterait probablement de 1958. En plus de l'essence, on y vendait et installait des pneus de marque Dunlop, comme c'est indiqué sur une pancarte au-dessus des pompes. Une autre affiche mentionne qu'on y faisait le graissage, le lavage et le «simoniz» des autos. Il semble que l'automobile devant les pompes serait un Oldsmobile 1958. Et le camion, un modèle 1954 peut-être? Plus tard, entre 1965 et 1971, c'est Claude Groleau qui a opéré cette station-service; il y vendait entre autres des motoneiges Snow-Prince.



La 2e photo, nous montrant les mêmes lieux que la première, aurait été prise quelque temps plus tard, à en juger par la grosseur de la végétation, comparé à la 1re photo. À droite de la photo on voit une partie de la maison et de la cour du garage de Fernando Veilleux. On a de la difficulté à discerner exactement ce qui est écrit sur l'affiche près des arbres. J'ai donc agrandi cette partie de la photo afin de découvrir le texte exact de cette pancarte (photo 3). On y lit: «CHRYSLER PLYMOUTH FARGO TRUCKS» et au bas: le nom du propriétaire «FERNANDO VEILLEUX». C'est en novembre 1955 qu'il a installé son commerce de vente d'autos à cette adresse et en 1959 qu'il a construit ce garage. Saviez-vous qu'en 1968, il comptait les deux excellents vendeurs Valère Champagne et Bertrand Sirois. Cette résidence, dont le numéro de porte était le 10945 de la 2e avenue, fut plus tard transformée en édifice commercial qui a abrité dans les années 2010 l'Institut de beauté Terra Nova. Cette bâtisse fut démolie dans la journée du 2 octobre 2018 pour faire place à un stationnement pour l'immeuble à bureau qui occupe l'ancien espace voisin, face au terrain de baseball du centre sportif.



Et une spectaculaire vue aérienne des lieux quelques temps plus tard, vers 1965-67 (photo 4). On voit beaucoup mieux les installations du commerce d'autos de Fernando Veilleux et on réalise qu'il offrait une grande quantité de véhicules. Incroyable de réaliser à quel point ce secteur a changé et s'est développé. On constate que la configuration de l'intersection était alors complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, le boulevard Lacroix n'était à cette époque qu'à deux voies (au lieu de quatre voies aujourd'hui). De plus, ceux qui sortaient de la 2e avenue pouvaient alors s'engager sur le boulevard Lacroix soit vers le sud soit vers le nord, ce qui est maintenant impossible puisque la seule alternative est de tourner vers le sud (voir la photo 5 de 2009). De plus on réalise que l'aménagement du terrain de jeu en arrière de l'OTJ n'était pas encore complété.



Wow, des photos extraordinaires qui nous replongent 50 ans en arrière!



Photos 1, 2, 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique