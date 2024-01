Tout finit par se savoir

Dans ma chronique du 7 août dernier intitulée «La salle de spectacle refait surface» je me réjouissais de constater que ce projet n’était pas mort. Et si je me fie aux nombreux commentaires reçus suite à cette publication, je n’étais pas le seul à me réjouir. Projet sur la glace Je me permets de rappeler que le projet remis sur les rails par ...