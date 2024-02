Le restaurant Lotus de la première avenue

Cette photo du mois de mai 1994 va faire remonter bien des souvenirs aux amateurs de bouffe exotique de notre ville. C'était le restaurant LOTUS sur la première avenue, en face de l'aréna. C'était un édifice bien aménagé, comprenant une terrasse extérieure avec vue sur la rivière Chaudière. On y servait de la nourriture cambodgienne, vietnamienne et thaïlandaise, de même que des sushis. Quelques mets au menu: assiettes pétillantes, rouleaux impériaux, général Tao, poulet pékinois, boeuf kroeung, beignets aux ananas etc... Et les délicieux déjeuners de fin de semaine étaient très populaires. Karine Veilleux y a fait son apprentissage et en fut longtemps la gérante avant d'ouvrir son propre restaurant Chez Karine dans l'Ouest. Wow, quel superbe souvenir, dommage qu'il n'existe plus. Et vous, quel était votre mets préféré?



Photo du fonds Richard Poulin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique