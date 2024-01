Si je vous partage de nouveau aujourd’hui ce texte paru en 2021, c’est que tout humain se trouve un jour dans une relation de dépendance envers les autres, et l’amour de ces autres, leur compassion, leur présence attentive peut changer sa vie… et le monde.



Que ce soit un enfant avec des handicaps ou un adulte qui se bat contre la dépression, une personne en proie aux déficiences cognitives ou atteinte d’un cancer, ou que ce soit nous, dans les moments difficiles…



Tous les humains ont un jour besoin des autres, et chaque personne peut, un jour, être la planche de salut d’une autre.



Aussi intense que soient ces moments, ils peuvent être épuisants et angoissants. On peut se sentir impuissant et démuni. Ne restez pas seul dans cette perspective. D’autres sont passés par là et ont appris des choses qui peuvent vous servir aussi, ou ont créé des services qui sont peut-être pour vous .



Venez nous rencontrer, on verra ensemble si quelque chose peut vous être utile.



Téléphone 418 228-0007 poste 4, ou sur ma page Facebook « intervenante proche aidant »



Venez nous voir à l’Association bénévole Beauce-Sartigan, à l’étage de Place Centre-Ville, St-Georges.

DEVANT TOI



Cette semaine, je vous offre mes mots pour vous dire

Je suis là, devant toi

Je te regarde, toi, toi qui accompagnais ma vie. Toi avec qui j'ai partagé des années, des souvenirs.

Ensemble, nous avons avancé. Tous les deux, nous nous somme disputés, réconciliés, aimés, détestés.

J'ai souffert de ton absence, j'ai été envahi par ta présence.

J'ai souvent mis ma main dans la tienne et j'ai crié ton nom sans te trouver…

Dans les moments de doute j'ai espéré ton soutien.

Tu étais ma mère, mon père ou le pilier de ma jeunesse, celui de ma vieillesse. Mon amie, ma sœur, mon frère. Tu étais mon enfant, tu étais mon amour.

Tu l'es toujours, tu l'es toujours, mais je te regarde et je ne te reconnais pas.

Dans ce corps qui a changé, je ne te retrouve plus.

Dans tes jambes qui ne te portent plus, tu ne peux plus accompagner mes pas.

Dans ta mémoire qui m'oublie, je n'ai plus de place.

À tes côtés, je te vois.

À tes côtés, je te ressens.

Je me souviens qui tu étais.

Et devant toi, j'accueille qui tu es.

Nouveau et différent.

Tu portes les années de nos souvenirs,

La marque du temps qui a noué nos pas.

Tu es fragile, je ne m'appuie plus sur toi.

Tu es vulnérable, je fais attention à toi.

Mais sur le chemin que tes années ont tracé,

Je marche en sécurité.

Des belles choses de ta vie,

Je m'inspire pour t'aimer.

Et si tu pars avant moi dans le grand inconnu, je resterai là, l’âme plus forte et riche de toi. Mon amour se fera prière.

