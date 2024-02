Les anciens ponts de fer de Saint-Georges

Il n'y a plus aucun pont métallique à Saint-Georges, ce genre de pont n'est plus à la mode. Depuis au moins 50 ans, on a développé d'autres genres de ponts moins dispendieux et qui nécessitent moins d'entretien. Mais plusieurs se souviennent des anciens ponts de fer qui ont été longtemps en usage dans notre ville. On ressent une certaine nostalgie quand on se remémore ces ponts si typiques d'autrefois.



Ces ponts de fer, si beaux aient-ils été, présentaient tous les mêmes inconvénients: entretien trop dispendieux, accès mal conçus et trop abrupts et limite en hauteur puisque les poutres supérieures représentaient un obstacle à la hauteur des chargements des camions. Le plus important fut sans contredit celui qui reliait les deux rives au centre-ville (photo 1). Il était constitué de deux arches dont les poutres supérieures étaient courbées vers le haut. Il fut en usage pendant plus de 40 ans. Érigé en 1929, il fut démoli en 1971. Il était encore très solide lorsqu'on l'a détruit, mais il nécessitait beaucoup d'entretien et surtout ses accès des deux côtés avaient l'inconvénient d'être trop abrupts.



Un autre pont du même genre surplombait la rivière Famine dans le secteur de la Station, c'était le pont Fortier. Il ressemblait beaucoup à celui du centre-ville, mais il était plus long et comptait trois arches plutôt que deux (photo 2). Érigé en 1924, Il fut remplacé en 1966 pour les mêmes raisons.



Enfin, il y avait le pont de la rivière du Loup dans le secteur de Jersey-Mills, en direction de Saint-Martin. C'était le plus court des trois puisqu'il n'avait qu'un seul arche (photo 3). Ayant été construit en 1926, il fut démoli le 16 octobre 1990, après que celui qui l'a remplacé ait été mis en service.



Quoiqu'on mentionne qu'il y ait eu trois ponts de fer à Saint-Georges, pourquoi y a-t-il quatre photos de ponts différents? En fait il n'y a jamais eu plus de trois ponts de fer contemporains. En effet, deux ponts de fer se sont succédés au centre-ville, le premier (et plus ancien pont de fer) a été érigé en 1911 et est entré en fonction en juillet 1912 (photo 4). Il fut remplacé (et démoli) en 1929 par celui apparaissant à la 1re photo. Donc, il n'y a jamais eu plus de trois ponts de fer en même temps. Certes, il y en a eu deux au centre-ville, mais l'un après l'autre. Ces deux ponts se ressemblaient mais ils présentaient une différence importante permettant de les distinguer facilement: les arches du plus ancien (celui de 1912) étaient plates (droites) tandis que le dernier (de 1929) avait la partie supérieure courbée vers le haut. Autre différence: celui de 1911 était plus petit, moins élevé, plus étroit et n'avait aucun trottoir, forçant les piétons à empiéter sur les voies réservées aux véhicules, ce qui a constitué la principale raison de son remplacement.



