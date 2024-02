Cher.ère jeune...

Tu viens de sortir de ton cours au Cégep et en arrivant à la cafétéria, tu vois 2 personnes qui semblent être en colère. En t’approchant, tu réalises qu’il s’agit d’un couple qui se chicane. Pendant que tu installes tes choses sur une table à proximité, tu entends le chum dire à sa blonde : ‘’ C’est qui ce gars dans tes contacts ? Laisse faire, t’es qu’une sale menteuse, je sais bien que tu couches avec tout le monde dans mon dos. Après, tu te demandes pourquoi je dois te surveiller. ‘’ Bien que tu te sentes mal pour la fille, tu mets tes écouteurs en te disant que leur situation, ce n’est pas de tes affaires.



As-tu déjà eu cette réflexion ou assisté à une scène similaire?



Il est fort possible que ce soit le cas. Dans des situations inconfortables, nous avons tendance à ignorer le problème plutôt qu’intervenir. Nous essayons de nous rassurer en nous disant qu’il y a sûrement une bonne raison et que puisque nous n’avons pas tout le portrait, il ne faut pas s’en mêler. Toutefois, dans la situation présentée plus haut, plusieurs aspects mentionnés sont des preuves de violence dans les relations amoureuses et ne devraient pas être ignorés.



Le premier aspect qui devrait faire réagir est la présence de surveillance. Parcourir les contacts de sa blonde ou de son chum et dire ouvertement qu’il faut surveiller ses faits et gestes, c’est malsain et c’est du contrôle. Ensuite, il est fort possible que le sentiment de jalousie soit à l’œuvre et que cette émotion et entraine cette situation. La jalousie, elle, vient d’un manque de confiance en soi ou en l’autre. Il est également problématique de justifier son comportement par la présence d’un contact inconnu, tout en rejetant le blâme sur son.sa partenaire qui n’a pas eu la possibilité de s’expliquer.



Plusieurs facteurs externes peuvent également amplifier ce type de comportements. Puisque la violence dans les relations amoureuses est souvent banalisée (à la télévision, les jeux vidéo, les romans, etc.), la fréquence des actes de violence tend à augmenter. De plus, le besoin d’affiliation peut pousser à accepter ou reproduire certains comportements pour gagner le respect ou l’amour des pairs. Par exemple, dans un groupe d’ami.e.s, il est fréquent d’entendre des jeunes s’insulter et dire que c’est une preuve d’affection, il y a ainsi une normalisation des comportements en disant que c’est de l’humour.



Parfois, la violence peut être plus subtile. En effet, il n’est pas nécessaire que le.la partenaire soit présent.e pour avoir un impact sur l’autre comme dans la situation suivante :



Lors d’une soirée, tu te rends compte qu’une de tes amies est plus discrète qu’à son habitude. Tu n’en fais pas de cas, te disant que ce n’est que de la fatigue. Alors que la soirée avance bien et s’anime, tu la vois en retrait sur son téléphone et semble stressée. Tu t’approches et tu as le temps de voir qu’elle écrit à son ‘’chum’’ avant qu’elle ne sursaute. Tu t’excuses et lui demandes si tout va bien. Elle te dit ‘’ C’est mon chum, on s’est chicané avant que je parte. Il ne voulait pas que je sorte, il est fâché que je sois encore ici. Je crois que je vais y aller. ‘’ Tu trouves dommage qu’elle quitte, mais la rassure que tout ira bien à son retour, que c’est juste une chicane et que ça se replacera.

Dans tous les cas, la violence n’est pas justifiable, excusable et ne devrait pas être banalisée. Si tu as des doutes dans ta relation ou dans ton cercle d’ami.e.s n’hésite pas à nous contacter. Tu peux également suivre la page Instagram @relation100questions pour poser des questions en toute confidentialité.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.