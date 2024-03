1600 cartes semées cette année!

À la Saint-Valentin, un projet rassemble toutes les générations grâce à l’Association bénévole Beauce Sartigan. On l’a nommé : « Semons le bonheur! » Des gens de partout dans la région, des jeunes de groupes scolaires ou de garderie, des fermières, des participants de plusieurs organismes communautaires de Beauce, des artistes et tant d’autres personnes avec un grand cœur fabriquent et écrivent des cartes pleines d’amour à distribuer à des inconnus. L’année passée, nous en avions reçu environ 400. Cette année, nous avons reçu 1600 cartes à donner! Et les trois quarts de ces cartes étaient entièrement faites à la main.

Nous avons eu des cartes brodées, et des dessins d’enfants. Nous avons eu des œuvres d’art… Certains téléphonent pour remercier, et une personne nous a même dit qu’elle allait encadrer sa carte! Nous avons vu aussi dans les cartes des messages d’enfants qui ont fait venir des sourires et des larmes à ceux qui les ont reçus. Les cartes sont habituellement signées, les gens ne reçoivent pas une carte anonyme. C’est bien le contraire, c’est très personnel!



Et qui les distribuent? Des bénévoles! Ils vont aux domiciles de ceux dont la solitude ou les épreuves ont été signalées, ou encore dans les RPA et quelques HLM. Nous transmettons tous ainsi de l’amour à ceux qui, sans cela, en auraient peu reçu à cette occasion. Vous connaissez des gens à qui ça ferait plaisir de recevoir une carte l’année prochaine? Dites-le nous. Ou encore vos amis et vous avez envie de vous réunir autour d’un projet artisanal qui fait du bien? Vous pourrez rejoindre ce grand courant d’amour qui traverse toute notre communauté!



Parce que l’amour a bien des visages! Il y a l’amour romantique que l’on associe généralement à la Saint-Valentin, et qui est beau et important, parfois passionnel. Il y a l’amour amitié, qui implique le respect et la loyauté. Il y a l’amour familial, de protection, de soutien et d’engagement. Il y a l’amour en forme de sens du devoir, souvent pragmatique, qui œuvre quels que soient les sentiments. Il y a l’amour qui unit les gens dans l’épreuve et qui est un facteur de transformation. Il y a l’affection, et la volonté d’aimer. Il y a l’amour de soi, constitué d’autocompassion, d’acception de ses propres forces et faiblesses. Il y a l’amour inconditionnel qui souhaite le bien de l’autre, quoi qu’il fasse, et qui pardonne. Et il y a l’amour universel, qui se relie à plus grand que soi, pour regarder l’humanité entière avec bienveillance! Nous avons choisi de créer autour de nous une Saint-Valentin de la bienveillance, et vous êtes bien nombreux à avoir fait ce choix avec nous. Merci à vous…. Et énormément d’amour dans le cœur de tous!

À l’Association bénévole, nous semons le bonheur toute l’année, de bien d’autres façons. Les bénévoles des visites d’amitié se rendent partout dans la région pour distraire et créer des liens. Les bénévoles de la popote roulante sèment le midi des bonheurs tout chauds et appétissants. Les bénévoles des transports médicaux rassurent et voyagent les gens qui se soucient de leur santé. Les bénévoles actifs font bouger les gens des groupes Viactive et des clubs de marche, de vélo, de raquettes ou de cardio-drumming, etc. Nous cherchons toujours des bénévoles amitié-et-répit pour soulager ponctuellement les proches aidants. Et si vous passez au bureau, vous recevrez une graine de bonheur en direct avec un mot, un sourire, un café et coup de main quand c’est possible! Nous sommes au deuxième étage de Place Centre-Ville, Saint-Georges, du lundi au vendredi. Vous pouvez venir ou téléphoner: 418 228-0007

Visionnez tous les textes de ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

11400 bureau 120-A, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 5S4

418 228-0007

www.benevolatbeauce.com

Facebook : https://www.facebook.com/associationbenevolebeaucesartigan

Courriel : [email protected]