Les faces cachées de l’étranglement

Comme tous les jours de semaine, Chantale rentre du travail et organise la maison. Elle le sait que la demeure doit être impeccable, puisque son conjoint aime que ce soit propre et douillet. Après le souper, alors qu’elle nettoie la vaisselle, elle échappe un contenant en verre et s’empresse de le ramasser en s’excusant.



Lorsque celui-ci se rend compte de quel plat il s’agit, il commence à l’insulter et dire qu’elle est une bonne à rien, une mauvaise femme, qu’elle n’accomplit jamais rien de bien. Avec du regret et les larmes aux yeux, elle essaie d’expliquer que c’était un accident et qu’elle va se dépêcher. Hors de lui, il la bouscule et la pousse au sol…



Dans la demi-heure qui suit, des coups fermes se font entendre à la porte.



En ouvrant, Chantale constate que ce sont des policiers qui ont été appelés par des voisins qui l’entendaient crier. Ils décident de parler avec le couple pour finalement prendre Chantale à part pour vérifier si elle va bien.



Après avoir tenté de rassurer les policiers, elle explique qu’il l’a poussé au sol pour ensuite la maintenir en place et que le reste a tellement été vite, qu’elle ne se souvient plus de rien.



Malheureusement, Chantale ne sait pas qu’après avoir été maintenue au sol, elle a été victime d’étranglement.



Un étranglement en situation de violence conjugale est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, plusieurs symptômes sont méconnus et donc non traités en urgence, mais il y a également le risque d’homicide qui augmente de 750 fois lors de la prochaine agression.



En effet, contrairement à l’idée répandue qu’un étranglement laisse des marques, elles peuvent prendre jusqu’à 48 heures pour apparaître, si elles apparaissent.



D’ailleurs plusieurs autres symptômes peuvent être présents suivant l’évènement. La perte de mémoire, dont Chantale a été victime, est l’un d’eux. Cela peut aussi créer des problèmes de mémoire à long terme.



Il est aussi possible de constater que la voix peut être rauque et avoir de la difficulté à avaler ou respirer, ces symptômes peuvent ressembler à ceux d’une grippe avec perte de voix.



Dans le cas où l’étranglement a été prolongé, une perte de conscience est possible. La femme peut également ressentir de la nausée, avoir des vomissements ou un sifflement dans les oreilles.



Parfois, la femme pourrait se comporter comme si elle était en état d’ivresse, avec un manque d’inhibition, des paroles incohérentes ou une prononciation plus lente.



De plus, une femme enceinte, le risque de fausse couche augmente considérablement.



Il est important de connaître les symptômes pour les traiter le plus rapidement possible, d’autant plus que la présence de certains symptômes incapacitants, qui sont une conséquence de l’agression, peut nuire à la femme. Dans certains cas, le système judiciaire peut pénaliser la femme des symptômes sans savoir qu’ils sont liés à un étranglement.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.