Le Taxi Royal devenu Taxi 90 sur la 2e avenue dans les années '40

La première photo illustre l'ancien poste de taxi Royal vers 1945, alors qu'il était situé près de la 18e rue (aujourd'hui 118e rue) sur la 2e avenue, voisin du magasin Sévigny Vêtements pour hommes. Le taxi Royal existait déjà dans les années 1943-44, mais nous n'avons malheureusement trouvé aucune photo de cette époque. À l'origine, il était plutôt localisé un peu plus au nord, entre le Café Paris et le Théâtre Saint-Georges. Pour mieux situer le site dont on parle, examinez attentivement le plan sommaire du centre-ville que Victor Rodrigue a élaboré vers 1944 (photo 3). J'ai indiqué par une flèche le premier site du taxi Royal, voisin du Café Paris vers 1944 et son site suivant vers 1947.



Sur la 2e photo vers 1947, on constate que la bâtisse qui logeait le poste des chauffeurs de taxi 90 était la même que sur la 1re photo. On peut en conclure que le poste de Taxi Royal a probablement changé de nom vers 1946, peu de temps après être déménagé dans le secteur de la 118e rue. Le nom qu'ils ont choisi pour leur nouvelle désignation «Taxi 90» provient du numéro de téléphone qui leur a été attribué, soit le «90». Plus tard, quand on a instauré le système des numéros à sept chiffres en 1961, ils ont fait affaire sous le numéro 228-2090. Il semble aussi que le nombre de taxis disponibles a augmenté beaucoup puisqu'on dénombre six véhicules à la 2e photo. Voici les noms des chauffeurs apparaissant sur cette photo: Odilon Gilbert, Paul Dostie, Luc Poulin, Russel Wintle, Benoit Poulin et Fernand Gilbert. Il y eut aussi à ce poste Dorian Fortin, Vénérand Poulin, Benoit Lessard, Hector Veilleux et Gonzague Rancourt.



Espérons qu'un ou quelques lecteurs ainés pourront reconnaitre l'un ou l'autre des deux chauffeurs de taxi de la 1re photo. Il y a de grosses chances que ces deux hommes aient été parmi le groupe qui a fondé le poste de taxi 90, qui a longtemps été situé à cet endroit. Dans les années '50, leurs voisins du côté nord étaient le restaurant Luncheonnette et le Magasin Sévigny. Vers 1963, le Luncheonnette est devenu le Roberto, comme on le voit à une photo du gros incendie qui a détruit plusieurs commerces de ce secteur le 16 juillet 1965 (photo 4); on aperçoit l'enseigne du poste de taxi 90 pas très loin de celle du restaurant Roberto.



En 1973, on a exproprié et démoli tous les édifices qui se trouvaient au nord le long de la 118e rue (entre la 1re et la 2e avenue) pour élargir celle-ci et en faire une artère à 4 voies, aboutissant au pont actuel qui fut ouvert en 1970. Le site du poste de taxi 90 est donc disparu, ayant été intégré à cette rue élargie. Les propriétaires ont alors pris la décision de se joindre au poste des taxis du pont sur la 1re avenue, au pied de la même rue, qui a été ouvert vers 1975.



L'immeuble qui logeait la Taxi du Pont inc fut démoli en octobre 2012, son site a été transformé en stationnement, en face du Resto-Bar le Rock-Café sur la 1re avenue (photo 5). Aujourd'hui, la compagnie les Taxis du Pont Inc existe encore, regroupant tous les taxis de Saint-Georges, au 11280 de la 2e avenue, pas très loin du centre sportif Lacroix-Dutil.

Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Plan photo 4 du fonds Victor et Vincent Rodrigue. Texte et recherches de Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique