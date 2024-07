Les géniales glissoires créées par Édouard Lacroix

Pendant toute sa carrière d'entrepreneur forestier, Édouard Lacroix s'est révélé un homme d'affaires très avisé et exceptionnellement hardi. Il a organisé des procédés nouveaux et des travaux gigantesques qui lui ont permis de conclure ses opérations forestières avec succès dans des régions où tous ses prédécesseurs n'avaient même pas osé s'aventurer. Avec audace et ténacité, il a ouvert des chemins à travers des montagnes et des savanes, il a construit de véritables rivières artificielles pour le flottage des billots, déconcertant même les ingénieurs forestiers avec ses méthodes inédites.



En 1918, à l'époque où Édouard Lacroix n'a que 29 ans, un des dirigeants de la Great Northern Paper Co dans le nord-est américain, Fred Gilbert, lui propose un marché important: livrer 10,000 cordes de bois de pulpe depuis le Québec jusqu'au lac Penobscot, dans le Maine. Autour d'Édouard, le contrat fait peur car le transport de tout ce bois est quasi-impossible. L'acheminement du bois exige de traverser une région montagneuse où les cours d'eau ne se rejoignent pas et où le transport terrestre n'est pas rentable. Édouard, lui, voit la situation d'un autre point de vue. S'il réussit l'exploit, il devient d'un coup un entrepreneur d'envergure. Il accepte le contrat.



Sa solution est astucieuse. Il aménage un barrage au lac Portage et construit une énorme glissoire qui contournera la montagne pour rejoindre le lac Penobscot au bout duquel se situe le moulin auquel le bois est destiné. Il s'agit de travaux majeurs, car la glissoire d'une largeur de 8 pieds traverse la forêt dense sur une longueur de 6000 pieds. Mais, avantage déterminant, la glissière dispense Édouard des droits de douane, car, selon le traité d'Ashburton, le bois qui emprunte le réseau hydrographique circule en franchise de droits et est donc dispensé de tout frais de douane entre le Canada et les États-Unis. Or, dans la glissoire remplie d'eau, le bois flotte!



L'érection de cette imposante glissoire a duré plus d'un an. Il a fallu d'abord ériger un gros barrage à l'extrémité sud du lac Portage pour en augmenter la hauteur et constituer un immense réservoir en mesure d'accumuler des quantités énormes d'eau qui allait s'engouffrer avec force dans la glissoire en entrainant sans fin les billots coupés et rassemblés à la surface du lac. Supportée par des billots dont la hauteur atteignait parfois douze pieds, et bâtie avec de bons madriers, la glissoire, en forme de cuve, comportait une largeur de fond de 8 pieds et des appuis de côté de 4 pieds de hauteur. Elle serpentait pour contourner les montagnes et aller aboutir dans le lac Penobscot, où le bois était dravé et mené au moulin de Millinocket, situé à l'autre bout. Voyez les photos, ce fut un succès sur toute la ligne. Non seulement Édouard s'est-il mérité le respect de ses partenaires, mais il a aussi dépassé les quantités de bois prévues et réalisé des profits substantiels. Un exploit extraordinaire encore une fois.

Merci aux Éditions de la fondation de l'Entrepreneurship Beauceron pour l'autorisation de reproduire un extrait du livre Les Pionniers de l'Entrepreneurship Beauceron, soit les 2e et 3e paragraphes. Photos du fonds Édouard Lacroix. Texte (1er et 4e paragraphes) et recherches de Pierre Morin.

