La renommée garde Doyon et ses centaines de poupons

Beaucoup en ont entendu parler et plusieurs l'ont connue: la célèbre garde Doyon de la 20e rue à Saint-Georges Ouest. Croyez-le on non, elle a «gardé» plus de 2000 enfants au cours de sa longue carrière. Son nom complet était Mme Octavie Doyon. C'est en 1944 qu'elle a démarré sa pouponnière dans sa résidence située dans la 20e rue à Saint-Georges Ouest. Elle prenait en charge pendant quelques semaines de jeunes bébés dans les jours suivant leur naissance, pour donner à leur maman le temps de se remettre en forme et en assumer la garde par la suite. À ses débuts, elle était aussi sage-femme qui s'occupait de l'accouchement des enfants au moment de la naissance.



Le 6 mai 1965, on a célébré un événement rare: l'arrivée de son 2000e bébé. À cette occasion, on a réuni le premier et le 2000e sur une même photo: à gauche sur la photo M. Jacques Rancourt alors propriétaire du commerce Catellier Radio et Télévision Service, qui fut le premier enfant à venir au monde à cet endroit le 30 décembre 1944. Puis, dans les bras de la mère à droite de la photo, le fils de M. et Mme Claude Gagné qui n'était pas encore baptisé au moment de la photo.



Avant que Garde Doyon ne soit Garde Doyon elle a été l'institutrice Mlle Doyon. La photo date d'environ 1923 et elle a paru dans l'Éclaireur Progrès du 18 octobre 1978. Elle a gradué en 1930 à l'Hôpital St-Michel Archange (licence de l'Université Laval). Garde Doyon est décédée en 1973. Plusieurs vont devenir nostalgiques en prenant connaissance de cette belle histoire.



Plusieurs vont se rappeller d'une autre dame qui a pris la relève et a connu une carrière semblable: Madame Fugère de la 158e rue dans l'Est, qui, pendant plusieurs années, a aussi gardé des centaines de jeunes poupons.



Hommage à ces femmes dévouées et serviables qui en ont aidé des centaines d'autres dans la période suivant le jour de l'accouchement. Fallait vraiment qu'elles aiment dorloter les bébés. Quel travail de patience et de dévouement. Ce sont des héroïnes, elles méritent qu'on se souvienne d'elles. Photos 1 et 3 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo 2 maison de garde Doyon en 2009. Recherches de Pierre Morin et Paulin Poirier. Texte de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique