Publicités d'autrefois sur les poteaux de téléphone

Voici une photo de ce qui était autrefois le centre-ville de Saint-Georges en 1912-13 (photo 1). C'était alors un quartier commercial typique regroupant magasins, restaurants, barbiers et autres. On dirait presque un décor de vieux film ou un village western. C'était le secteur aux environs d'où se trouve aujourd'hui la Banque de Montréal, en face de la 120e rue. Wow, quelle superbe photo. Une partie du centre-ville d'il y a plus de 100 ans. Une rangée d'édifices correspondant aujourd'hui aux immeubles entre la banque de Montréal et le Resto-bar Rock Café. À gauche le salon de barbier de Raphaël Sirois. Le restaurant de Joseph Fortin et le magasin P.T. Légaré. Le barbier et salle d'amusement Alfred Ferland. La maison d'Arthur Rodrigue, le feu aurait pris chez un chambreur (fumeur) à l'étage supérieur. Le photographe Alfred Poulin. L'avant-dernière bâtisse à droite est celle d'Onésime Vaillancourt. Le dernier bâtiment (qu'on voit en partie) était alors la salle Murtha, aujourd'hui le Grand Hôtel. Tous ces édifices furent détruits par le grand feu de 1915.



À l'époque de cette photo, des marchands et commerçants avaient trouvé le moyen de s'offrir de la publicité à peu de frais en placardant les poteaux de téléphone pour annoncer certains produits et/ou activités. On en voit sur la première photo. Un lecteur assidu Harold Gilbert m'a demandé récemment si on a déjà essayé de déchiffrer celle «avec une image ou une photo (on voit une forme blanche d'allure organique dessus). Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pensé grossir ce détail afin de savoir de quoi il peut s'agir. Ce pourrait être intéressant».



La pancarte en question est sur le premier poteau de téléphone à gauche de la photo, poteau contre lequel un homme est accoté, devant le salon de barbier de Raphaël Sirois. J'ai donc agrandi au maximum la section concernée (photo 2). À première vue, impossible de discerner avec certitude l'image affichée. Je l'ai examinée longuement car elle semblait me rappeler quelque chose de familier. Finalement, après de longues minutes de réflexion, eurêka: j'ai eu une réminiscence de 70 ans en arrière, alors que je me suis souvenu que ma mère utilisait dans les années '50 un produit d'entretien ménager qui présentait une image semblable. C'était bien longtemps avant l'époque de Hertel, de Lestoil, d'Ajax ou de Comet.



C'était le fameux produit de nettoyage OLD DUTCH avec sa petite fermière occupée à nettoyer avec son époussette, semble-t-il (photo 3). Ça m'a rassuré de constater que je puisse retracer un détail enfoui dans ma mémoire depuis aussi longtemps. J'en suis encore étonné moi-même.



Ce produit fut inventé en 1905 par la compagnie Cudahy Packing d'Omaha au Nebraska. C'est une jeune fille Murdock Sutherland qui a dessiné la petite dame qui fait du ménage, sur le contenant.



On a pendant longtemps annoncé les spectacles de lutte à la Plage Vallée ou à la Tour Catellier avec des pancartes en carton sur les poteaux de téléphone. Photo 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.