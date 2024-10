Souvenirs de la Plage Vallée au Lac Poulin

Si vous n'y êtes jamais allé, vous en avez probablement entendu parler: la fameuse Plage Vallée à Saint-Benoît, tout près de Saint-Georges. Les terrains au bord du lac Poulin, où devait plus tard être établie cette bâtisse célèbre, furent acquis par Hormidas Vallée en 1919. Visionnaire, il savait que ce site était un endroit exceptionnel et que cette acquisition assurerait son avenir et celui de ses enfants.



Ses enfants Florian, Napoléon surnommé «Pitou» et Rose ont en effet eu l'idée de développer ce site en y aménageant une plage sablonneuse, d'offrir la location d'embarcations et d'ériger une glissade d'eau. Il ne manquait alors que le kiosque pour présenter des spectacles, qui fut construit en 1939 (photo 1). On y a d'abord accueilli la fanfare de Thetford qui était un groupe musical très réputé à l'époque. Ce fut un succès monstre. En 1940, c'était au tour du légendaire soldat Lebrun de se produire, encore un succès triomphal.



Voyez d'autres images de cette plage célèbre (photos 2 et 3), prises en 1952 par le photographe Gilbert Gamache. On voit la grande glissade d'eau à la 2e photo. Anne Provost et son frère devant la Plage Vallée en arrière-plan à la 4e photo.



La Plage Vallée prendra véritablement son envol en 1942, alors que des galas de lutte et des spectacles de variété seront présentés tous les dimanches. On y a accueilli des artistes aussi réputés qu'Alys Roby, Olivier Guimond, Jean Duceppe, Ti-Gusse et Ti-Mousse, le Père Gédéon ainsi que des lutteurs de la trempe d'Yvon Robert, Larry Moquin, Édouard Carpentier, les frères Vachon, les frères Baillargeon, la famille Rougeau et plusieurs autres, sans oublier les spectaculaires petits nains Little Beaver et Sky Low Low.



En fait, la Plage Vallée a connu tellement de succès que les autorités tant civiles que religieuses ont commencé à s'inquiéter. D'abord, les administrations municipales environnantes craignaient de ne pouvoir combattre les incendies puisque la plupart de leurs pompiers volontaires assistaient aux spectacles qu'on y présentait. Les autorités religieuses craignaient de leur côté que les églises se vident puisque beaucoup de gens convergeaient au Lac Poulin le dimanche. Pour les curés, le dimanche était une journée sacrée sans travail ni loisirs. Leurs pressions ont finalement eu le dessus sur la Plage Vallée qui a dû suspendre ses activités pendant un an.



Mais c'était mal connaitre les Vallée qui, avec l'appui de nouveaux administrateurs publics, ont pu relancer leurs activités. Pitou et Rose ont alors pris la relève de l'entreprise, misant surtout sur la lutte puisque la Plage Vallée était devenue la mire des promoteurs. Au début des années '50, on y présenta même des démonstrations de «lutte» du renommé capitaine allemand William Shultz, un dompteur d'animaux. L'attraction principale du spectacle était un combat entre le capitaine et un ours (photo 5). Il y avait aussi des numéros avec des singes, des chiens, un loup, un poney et même un éléphant.



Wow, toute une histoire que celle de la Plage Vallée! Vous vous en souvenez? Vous y êtes déjà allé? Extraits d'un texte de Simon Busque sélectionnés par Pierre Morin. Photo 1 courtoisie de Ghislaine Bourque. Photos 2, 3 et 5 du fonds Gilbert Gamache. Photo 4 courtoisie d'Anne Provost. Visionnez tous les textes de la Société historique