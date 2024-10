J’ai beau avoir un certain âge, voire même un âge certain, j’ai beau avoir entendu parler de situations parfois aberrantes, de ce temps-ci, les médias nous font découvrir des situations et/ou des évènements que je croirais impossible à vivre en ce XX!e siècle. Franchement, je n’en reviens pas!

L’école Bedford

La semaine dernière, la station de radio montréalaise FM 98,5 nous apprenait qu’une clique de 11 enseignants d’origine magrébine avait pris le contrôle d’une école primaire de Montréal, l’école Bedford, qui accueille quelque 370 élèves du préscolaire 4 ans à la fin du primaire.

Ces enseignants faisaient la loi dans l’école, refusant d’enseigner certaines matières reliées à la science, à la technologie, à la sexualité, etc. De plus, ils niaient l’existence de problèmes d’apprentissage et l’existence de l’autisme chez certains de leurs élèves qu’ils traitaient de paresseux.

Ils refusaient que des spécialistes devant venir en aide à des élèves ayant des besoins particuliers entrent dans leurs classes. Enfin, ils menaçaient de représailles les autres enseignants de l’école, dont certains également d’origine magrébine, lorsque ceux-ci tentaient de dénoncer la situation.

Cette mainmise sur une école du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) par une bande d’enseignants qui voulaient imposer leurs valeurs religieuses a duré 7 ANS. Vous avez bien lu : 7 ANS.



Et qu’ont fait les dirigeants du CSSDM et les syndicats impliqués face aux nombreuses dénonciations des autres enseignants? Rien, absolument rien.

On s’est contenté de changer la directrice ou le directeur de l’école à quelques reprises, sans plus.

C’est finalement la demande d’une enquête de la part de la Députée Marwah Rizqy qui a permis de faire la lumière. La Directrice générale de la CSSDM, Isabelle Gélinas, a prétendu que c’était elle qui avait demandé de faire enquête, mais cela était faux.

Pourquoi a-t-il fallu une demande d’enquête en provenance de l’extérieur de l’école et du CSSDM, du dévoilement de ce cafouillage par le FM 98,5 pour que l’on décide finalement de réagir? Et pourquoi tout cela a duré 7 ANS?

Le ministère de l’Éducation a décrété une enquête à savoir si les onze enseignants concernés perdront ou non leurs permis d’enseignement.

Finalement, en fin de soirée samedi, la direction de la CSSDM a émis un communiqué dans lequel on fait état de la suspension des 11 enseignants concernés. Il était temps.

Franchement, je n’en reviens pas!

Qui contrôle les ouragans aux États-Unis?

En moins de deux semaines, les états américains de la Floride, de la Géorgie et des Carolines ont été lourdement frappés par les ouragans Helene et Milton faisant plus d’une centaine de morts et des dégâts de plusieurs milliards de dollars.

Tout le monde sait que ces phénomènes météorologiques existent depuis des décennies dans cette section de la planète et que, d’années en années, la situation s’aggrave suite au réchauffement des eaux de l’océan. Eh bien, si vous croyez à ces phénomènes naturels, vous êtes dans l’erreur.

En effet, le candidat à la Présidence américaine Donald Trump, la représentante républicaine de la Géorgie à la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Greene et des milliers de leurs partisans nous ont appris que ces ouragans étaient créés et dirigés par le Président Joe Biden et les Démocrates pour affecter les régions où les Républicains sont au pouvoir.

Si l’on en croit ces brillants cerveaux, il nous faudra remettre en question toutes nos connaissances scientifiques reliées à la météo.

Que des dirigeants politiques à des postes aussi importants que la Présidence américaine et la Chambre des représentants osent affirmer de telles bêtises et recevoir l’appui de millions de supporters, franchement, je n’en reviens pas!

La publicité à la télé

Les dirigeants des réseaux de télévision déplorent que les téléspectateurs délaissent de plus en plus la télévision généraliste et se tournent vers des réseaux spécialisés.

De plus, on constate qu’une importante proportion des téléspectateurs prend l’habitude d’enregistrer leurs émissions favorites pour les regarder plus tard en «flushant» les publicités.

Ces publicités, elles sont de plus en plus présentes durant une émission et on nous les sert dans des séquences de 10 à 15 publicités en rafale. Ainsi, personne ne se souvient des premières publicités de chacune des séquences. Ça ne donne pas de bons résultats pour les annonceurs. Dans la plupart des émissions d’une durée de 60 minutes, le tiers, soit 20 minutes, est consacré aux publicités.

La semaine dernière, je me suis livré à une petite recherche concernant les publicités diffusées durant le Téléjournal de fin de soirée à Radio-Canada en date du 16 octobre. Au total, j’ai recensé 42 publicités diffusées dans le cadre de cinq séquences différentes. Dans la seconde moitié du bulletin de nouvelles, croyez-moi ou non, il y a presque autant de temps consacré à la diffusion des publicités qu’aux nouvelles. Au total, durant l’heure consacrée au Téléjournal, les publicités occupaient 14 minutes 15 secondes, soit presque le quart du temps.

Sans avoir fait le même calcul lors du bulletin de nouvelles de TVA, je puis vous dire que, là aussi, on est bombardé de publicités en rafale.

Je me souviens d’un temps pas si lointain où il n’y avait aucune publicité durant les bulletins de nouvelles. À voir aujourd’hui le nombre de publicités et le temps qui leur est accordé, franchement, je n’en reviens pas!

