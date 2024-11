Comment éviter l’épuisement

L'épuisement, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, est un état de fatigue extrême qui peut fortement affecter notre bien-être. Il est souvent causé par un stress vécu sur une période prolongée ou des responsabilités excessives. Lorsqu’une personne s’épuise, elle se sent vidée de son énergie, incapable de récupérer ou de retrouver un équilibre. Cela va bien au-delà de la simple fatigue : l'épuisement s'installe lorsqu'une personne se sent impuissante face aux exigences de sa vie quotidienne et perd sa capacité à y faire face de manière productive et saine.

Être un membre de l’entourage / proche aidant d’une personne ayant un trouble de santé mentale implique une augmentation de la charge mentale. Cette responsabilité, bien que remplie avec compassion et dévouement, entraîne souvent une charge physique et émotionnelle considérable. Les aidants se retrouvent à jongler entre l’aide qu'ils apportent, leurs obligations professionnelles et leurs propres besoins, souvent mis de côté. Au fil du temps, cette situation peut provoquer un épuisement.

Les signes de l'épuisement sont multiples. On peut ressentir un sentiment de détachement vis-à-vis du travail ou des relations, accompagné d’une perte de motivation et d’un sentiment de frustration. Il peut aussi être difficile de se concentrer, prendre des décisions ou gérer les émotions. D’autres signes, comme des troubles du sommeil, des maux de tête ou des douleurs musculaires peuvent également apparaître. Si ces symptômes perdurent, il est important de prendre du recul et de consulter un professionnel.

Pour prévenir l’épuisement, il est primordial de privilégier un mode de vie équilibré. Apprendre à dire non, à déléguer et à écouter ses propres besoins sont des mesures essentielles. Se ressourcer, ralentir et prendre soin de soi sont des actions qui ne doivent pas être perçues comme du luxe, mais comme une nécessité pour continuer à offrir un soutien de qualité tout en évitant de s'épuiser.

Le soutien social joue un rôle clé dans la prévention de l’épuisement. Il offre non seulement une aide pratique, mais aussi un réconfort émotionnel, réduisant l’isolement et permettant de partager les difficultés.



Vous ressentez le besoin d’avoir du soutien en lien avec votre rôle de membre de l’entourage / proche aidant d’une personne ayant un trouble de santé mentale? N’hésitez pas à nous contacter.



Catherine Cliche

Directrice générale



​ Visionnez tous les textes du Sillon

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.