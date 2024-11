Doux novembre?

Claire a rencontré Simon un soir de novembre. Simon était un homme charismatique, il semblait attentionné et prêt à tout pour la rendre heureuse. Claire était attirée par sa manière de la complimenter, de l'écouter et de s’intéresser à elle. Petit à petit, son comportement a changé.



Au début, c'était des petites remarques sur sa façon de s'habiller et des commentaires désobligeants sur ses amies «trop si, trop ça». Puis, il a commencé à l'isoler, nommant que sa famille et ses amies ne comprenaient pas leur relation. Au fil des mois, le contrôle de Simon est devenu plus insidieux. Il lui disait qui elle avait le droit de voir, en plus de surveiller ses dépenses et de la rabaisser en lui disant qu’elle était «trop émotive» ou qu’elle «s’en faisait toujours pour rien». Il inspectait ses réseaux sociaux et la textait ou l’appelait sans arrêt lorsqu’elle sortait. Claire se sentait de plus en plus emprisonnée dans sa relation.



Dès qu'elle semblait s'éloigner ou voulait s’opposer à lui, Simon usait de violence. Pas physiquement. Il ne la frappait pas, mais il lui faisait comprendre qu'il pourrait le faire si elle continuait d’agir ainsi. Il menaçait de détruire sa réputation, de dévoiler des photos intimes d’elle et de lui faire tout perdre si elle le quittait.



Les mois défilaient. Claire était anéantie. Elle n’était plus que l’ombre d’elle-même. S’affirmer et mettre ses limites étaient désormais des actions terrifiantes. Avec chaque tentative venaient des stratégies de violences plus grandes.



Un an s’écoula.



Un samedi de novembre, Claire a vu une publicité du Havre l’Éclaircie et a reconnu sa relation. Elle a choisi d’appeler et de prendre rendez-vous avec une intervenante. Cette dernière l’a aidé à y voir plus clair et à reprendre du pouvoir sur sa vie.

Le mois de novembre est particulièrement symbolique en raison de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se tient chaque année le 25 novembre. Cette date lance également les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, se terminant le 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faites aux femmes.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.