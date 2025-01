L'ancien magasin les Meubles du Boulevard d'Armand Roy

Les ainés ont connu autrefois ce magasin de meubles qui était situé sur le boulevard Dionne, entre les 14 et 15e rue à Saint-Georges ouest (photo 1 du 21 février 1975). C'était il y a 50 ans. C'est l'homme d'affaires Armand Roy «Mazor» qui a fondé ce commerce vers 1963. Il était très dédié à son travail et savait accueillir chaleureusement les clients. Il faisait beaucoup de publicité à la radio et dans les journaux (photo 2). Il lui est aussi arrivé de participer à l'exposition commerciale qui avait lieu à Saint-Georges à chaque année, voyez son kiosque à la 3e photo; vous y reconnaitrez sa fille Francine qui recevait les visiteurs. En 1975, manquant d'espace, M. Roy a agrandi, et même doublé la taille de son établissement (photo 4).



M. Roy l'a exploité pendant près de 20 ans, puis l'a vendu en 1981 à M. Réjean Charpentier qui l'a opéré pendant 15 ans sous le nom d'Ameublement Charpentier (photo 5). M. Charpentier y a connu de bonnes années. Puis en 1996, il a vendu son commerce à son tour à M. Jacques Veilleux (fils de Noël Veilleux qui avait longtemps eu un magasin de meubles à Saint-Benoit) qui a exploité ce magasin sous le nom de Meubles Jacques Veilleux (photo 6). En 2001, c'est au tour de la 3e génération de prendre la relève, Bruno Veilleux acquiert l'entreprise qui a déjà une solide réputation.



Au début de 2008, l'entreprise prend un nouveau virage avec l'arrivée de nouveaux propriétaires M. Michel Tardif et sa conjointe Karline Turcotte qui continuent d'opérer d'abord sous le même nom. Mais comme les affaires vont bien, ayant en plus acquis une bonne expérience en ce domaine au cours des cinq premières années, ils décident de faire de gros changements. En plus de choisir en 2013 d'adopter un nouveau nom, Meubles et Nous, ils se construisent un superbe édifice neuf pour loger leur magasin moderne dans un quartier en plein développement, sur la 108e rue sur les hauteurs de l'Est. Et ils ajoutent ensuite un autre site de vente à Beauport. Leurs deux magasins existent encore et sont très fréquentés.



Avant que le magasin des Meubles du Boulevard soit fondé par Armand Roy, ce site sur le boulevard Dionne fut occupé par d'autres commerces. De 1960 à 1962, il y a eu la Quincaillerie du Boulevard, dirigée par Conrad Plante et Raoul Boucher (photo 7). Et avant cette quincaillerie, il y a eu le Nettoyeur Veilleux des frères Henri et Robert Veilleux, au cours des années '50, dont on voit une publicité à la photo 8. Ce n'est pas une photo de l'édifice, mais on y a reproduit une silhouette de la façade, qui est la même que sur la première photo, la partie avant de la façade est découpée en escalier sur les deux illustrations.



L'immeuble qui a logé l'ancien magasin des meubles du Boulevard est resté vacant pendant quelques années après le déménagement de Meubles et Nous, puis il fut démoli le 29 janvier 2018, comme on le constate à une photo de la démolition (photo 9). On y a reconstruit un nouvel édifice commercial qui loge aujourd'hui un commerce et des bureaux. Photos 1, 2, 3, 5 et 7 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo 3 du fonds Claude Loubier. Photo 8 courtoisie de Paulin Poirier. Photo 9 courtoisie de Dominic Beaudoin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique