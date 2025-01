En ce début de nouvelle année, je me permets de partager avec vous l’observation de choses étranges récemment survenues et qui ont attiré mon attention. Quant à savoir si ces choses étranges sont susceptibles d’animer chez vous du positivisme ou du négativisme, je vous laisse le soin de choisir.

Pauvres femmes

Si le sort des femmes s’améliore dans de nombreux pays, ce n’est pas le cas en Afghanistan et en Irak.

Après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont adopté diverses mesures pour réduire au minimum la présence des femmes dans l’espace public.

On leur a imposé le port de la burqa, on leur a interdit de fréquenter les écoles après 12 ans, on leur interdit de travailler à l’extérieur du foyer et on les a réduites au silence en public.

Comme si cela n’était pas suffisant, récemment, on a exigé que toute nouvelle construction résidentielle limite le nombre de fenêtres qui pourraient permettre de voir des femmes déambuler à l’intérieur de leurs maisons. Quant aux maisons déjà construites, les talibans demandent d’obstruer les fenêtres.

Pendant ce temps, en Irak, une nouvelle loi permettra aux hommes d’épouser des filles dès qu’elles ont atteint l’âge de neuf ans. On vient donc de légaliser la pédophilie.

Encore un peu et on reprocherait aux femmes d’exister. Les dirigeants talibans semblent oublier que s’ils sont sur terre aujourd’hui, c’est parce qu’une femme leur a donné la vie.

Aux États-Unis

Chez nos voisins du sud, vous ne pouvez entrer sur le territoire si vous avez un dossier criminel. On vous bloquera à la frontière et vous devrez faire demi-tour. Par contre, avec un dossier criminel, vous pouvez devenir Président, comme ce sera le cas pour Donald Trump à compter du 20 janvier prochain.

Le roi du monde

Elon Musk, l’homme le plus riche de la planète, propriétaire des entreprises Tesla, SpaceX, Pay Pal et le réseau social X, même s’il n’est pas élu, s’apprête à jouer un rôle important dans l’administration Trump aux États-Unis.

Mais il semble que ce niveau d’influence ne lui suffit pas. Au cours des dernières semaines, Musk a demandé la tenue d’élections au Royaume-Uni, a donné son appui à un parti d’extrême droite dans le cadre d’une élection à venir en Allemagne et s’est permis de critiquer la Commission européenne.

C’est à croire qu’Elon Musk se prend pour le roi du monde. Mais il faut se rappeler que toutes ces interventions ont avant tout pour but de protéger ses intérêts personnels.

Il sera intéressant d’observer comment s’effectuera le partage des pouvoirs entre Donald Trump et Elon Musk. Il y a rarement suffisamment de place pour deux requins dans un même aquarium. Surtout lorsque chacun des requins en question a un ego démesuré.



Des politiciens de passage

Si, dans de nombreux pays, on voit des politiciens s’accrocher au pouvoir, en 2024, en France et en Corée du Sud, on a assisté à une succession de dirigeants politiques peu commune.

En France, en 2024, les Français ont eu droit à pas moins de quatre Premiers Ministres. Le 8 janvier, Élisabeth Borne démissionne et Gabriel Attal lui succède. Celui-ci quittera son poste le 8 juillet et Michel Barnier lui succédera. Il ne demeurera en poste que trois mois, démissionnant le 4 décembre. Neuf jours plus tard, le 13 décembre, c’est François Bayrou qui est devenu Premier Ministre. Pour combien de temps? Ça reste à voir.

Si vous croyez que quatre Premiers Ministres en un an dans un même pays est un record, laissez-moi vous présenter la situation en Corée du Sud.

Là, on a eu droit à trois Présidents depuis le 28 décembre dernier. En effet, le Président en fonction, Yoon Suk-yeol a été destitué. On a alors procédé à la nomination d’un Président par intérim, mais voilà que ce dernier a été destitué à son tour après seulement quelques jours. Enfin, un autre Président par intérim a été nommé, mais on lui adresse déjà des reproches et plusieurs contestent son arrivée au pouvoir. Lui aussi pourrait ne pas demeurer en poste bien longtemps.

Rarement a-t-on pu observer de telles successions de dirigeants politiques en si peu de temps.



Un autre s’accroche

Lundi matin, Justin Trudeau a annoncé son départ. Mais, il continue de s’accrocher en demeurant à la direction de son parti et du pays jusqu’à la nomination de son successeur.

Malgré son rejet par les électeurs dans les sondages, malgré son rejet par ses propres Députés.es qui, au cours des dernières semaines, ont été de plus en plus nombreux à lui demander de se retirer, Trudeau s’accroche.

D’accord, il prévoit quitter, mais en conservant ses fonctions, il aura les mains liées, ne jouissant d’aucune crédibilité. Je ne l’imagine pas s’adresser aux membres de son Cabinet et/ou de son caucus, alors que tout ce beau monde a demandé son départ.

Je ne l’imagine pas non plus agir à titre de Premier Ministre dans ses relations avec la population et/ou les membres des autres Gouvernements qui savent bel et bien que M. Trudeau vit sur du temps emprunté.

De plus, il a décidé de proroger les travaux de la Chambre des Communes jusqu’au 24 mars prochain. Le Parlement sera donc paralysé pour trois mois. C’est comme si le Canada se retrouvait subitement sans Gouvernement. Donald Trump doit être mort de rire.

Finalement, la conclusion de ce drame se retrouve entre les mains des dirigeants du parti Libéral du Canada qui devront décider quand et comment ils procèderont pour choisir leur nouveau chef qui deviendra automatiquement Premier Ministre du Canada.

Les prochaines semaines seront fertiles en rebondissements, mais, en attendant, la population canadienne sera en droit de se sentir abandonnée.

Tout ça à cause de l’ego surdimensionné d’un individu. Justin Trudeau semble avoir oublié que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables.

Prison pour hommes ou pour femmes?

Enfin, comme dernière chose étrange observée récemment, la demande de Mohamad Al Ballouz de purger sa peine de prison dans une institution pour femmes tout simplement parce qu’il s’est auto-proclamé femme. Nul doute que la réponse à sa demande fera l’objet de beaucoup d’attention.

Reconnu coupable des meurtres de son épouse et de ses deux enfants, Ballouz a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans.

Plusieurs prisonniers hommes prétendant être devenus femmes ont demandé de purger leur sentence dans des prisons pour femmes et, à ma grande surprise, voire même à mon incompréhension totale, on leur a accordé cette faveur.

Pourtant, étrangement, je ne connais encore aucun cas de femmes qui ont prétendu être devenues hommes demander de subir leurs sentences dans une prison pour hommes.

