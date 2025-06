La 6e Marche mondiale des femmes et la justice climatique féministe

La Marche mondiale des femmes est un événement international organisé tous les 5 ans. Son objectif est de lutter contre les violences et les inégalités économiques et sociales. La 6e édition aura lieu le 18 octobre 2025, sous le slogan Encore en marche pour transformer le monde. Cette année, l'un des principaux thèmes sera la justice climatique féministe, qui vise à montrer à quel point les femmes et les filles sont particulièrement touchées par les changements climatiques.



Pourquoi les femmes et les filles sont-elles plus vulnérables aux

changements climatiques ?



1. Les catastrophes naturelles : Les changements climatiques provoquent des catastrophes naturelles plus fréquentes, comme des inondations ou des tempêtes. Les femmes et les filles sont plus exposées aux risques : elles ont 70% plus de chances de mourir lors de ces catastrophes que les hommes. Cela s'explique par plusieurs raisons :

Pauvreté : Les femmes représentent environ 70 % des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, ce qui les rend plus fragiles face aux catastrophes.

Rôles traditionnels : Elles s’occupent des enfants et des membres de la famille, ce qui les empêche souvent de fuir rapidement quand un danger survient.

Limitations physiques et sociales : Par exemple, les vêtements traditionnels peuvent limiter leur mobilité et les normes sociales peuvent les empêcher d’apprendre des compétences de survie, comme la natation.

Accès à l'information : Elles ont moins accès aux alertes et aux informations sur les évacuations, ce qui les rend encore plus vulnérables.

2. Les changements climatiques à long terme : Certains phénomènes liés aux changements climatiques, comme les sécheresses et la désertification, rendent les ressources naturelles moins abondantes et plus difficiles d’accès. C’est surtout le cas dans les pays en développement. Cela oblige les femmes à augmenter le temps qu’elles passent à recueillir des ressources comme de l’eau ou du bois de chauffage. Elles ont alors moins de temps à consacrer à du travail rémunéré, ce qui les appauvrit. Les filles, elles, sont souvent appelées à aider, ce qui réduit leurs chances d’aller à l'école.



Les changements climatiques menacent aussi la sécurité alimentaire puisqu’ils affectent la qualité de l’agriculture et de l’élevage de bétail. Comme les femmes nourrissent généralement leur famille en priorité, elles risquent davantage de souffrir de malnutrition, surtout en période de grossesse ou d'allaitement.



La justice climatique, un enjeu pour toutes et pour tous



La justice climatique féministe met en lumière les inégalités vécues par les groupes vulnérables, comme les femmes, face aux changements climatiques. La 6e Marche mondiale des femmes veut attirer l'attention sur ce problème en espérant que les dirigeants du monde entier entendent et agissent. Cette année, les femmes sont Encore en marche pour transformer le monde!