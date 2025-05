Dans une relation de violence conjugale, l’agresseur cherche à dominer sa conjointe. La violence par procuration (proxy) survient lorsque l’agresseur cible des personnes ou des êtres chers à la victime pour exercer un contrôle sur elle. Les principales cibles sont les animaux de compagnie, la famille et les ami.e.s et les enfants.



Les animaux de compagnie :

L’agresseur peut menacer de blesser, de négliger ou de se débarrasser d’un animal pour punir sa conjointe. Il peut également l’obliger à s’en séparer ou faire en sorte qu’il disparaisse. Certaines victimes restent dans la relation uniquement pour protéger l’animal, devenu un otage affectif.



La famille et les ami.e.s :

L’auteur de violence peut menacer de s’en prendre à ses proches, physiquement, verbalement ou émotionnellement. Il peut aussi exploiter des confidences intimes à des fins de chantage ou d’humiliation. De nombreuses stratégies peuvent être mises en œuvre pour atteindre la victime en s’attaquant à son entourage. La peur des représailles pousse souvent les femmes à rester dans la relation. Certaines s’éloignent volontairement de leur réseau social afin de protéger leurs proches.



Les enfants :

Malheureusement, les enfants sont souvent utilisés comme levier de contrôle. L’agresseur peut menacer la femme de leur faire du mal ou de demander leur garde exclusive. Il peut aussi les dresser contre leur mère en ternissant son image et en détruisant sa crédibilité. Il peut également encourager les enfants à s’opposer à son autorité.



En contexte de violence post-séparation, le conjoint peut également éterniser les démarches de garde comme moyen pour maintenir son emprise. Il peut également utiliser les enfants comme intermédiaires pour obtenir des informations ou maintenir une forme de surveillance.



En bref, la violence par proxy est une stratégie délibérée de domination, visant à briser la victime en s’attaquant à ce qui lui est le plus cher. Reconnaître cette forme de violence est essentiel pour mieux soutenir les personnes concernées et pour mieux identifier les signes de manipulation.

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.