L'ancienne Régie des alcools sur la deuxième avenue

De 1921 à 1961, son nom était la «Commission de liqueurs du Québec». En 1961, c'est devenu la «Régie des alcools du Québec». À Saint-Georges, elle était située au 11580 de la 2e avenue, juste en face de la 116e rue (photo 1, du 11 juin 1963). Cette bâtisse appartenait à M. Paul-Émile Provost dont la famille résidait au deuxième étage. Cet immeuble n'existe plus, c'est maintenant le stationnement arrière de l'édifice à bureaux Canam. Une autre photo fut prise à la même date, montrant le personnel oeuvrant alors à ce commerce, de gauche à droite: Gonzague Méthot, Éloi Poulin, Hugues Barriault, Marcel Gilbert et Thomas Labbé (photo 2).



Il y a 60 ou 70 ans, la 2e avenue était une artère achalandée qui regroupait plusieurs commerces importants. Voyez une photo mémorable de notre belle fanfare déambulant lors d'une parade spectaculaire y circulant dans les années '60, faisant la promotion du fameux marché IGA, au moment ou ce défilé passe devant le magasin de la Régie des Alcools. À droite, on y aperçoit un panneau de rue, indiquant le nom de la «16e rue du Séminaire» aujourd'hui appelée plus simplement la 116e rue (photo 3).



À partie de 1971, le nom est devenu celui que nous connaissons encore aujourd'hui: la « Société des alcools du Québec». Voici une illustration (photo 4, de 1975) de la succursale qui était située au 12440 de la 1re avenue (aujourd'hui le magasin d'instruments de musique Style Musique devenu récemment Long & McQuade), en face du Comptoir Régional de Beauce. Comme tous le savent, la SAQ n'est plus à cet endroit, ayant déménagé au centre commercial Les Promenades St-Georges, situé en face de la 90e rue dans le secteur de la Station, depuis plus de 20 ans. Et depuis le 25 octobre 2016, c'est devenu la SAQ Sélection, qui offre une plus grande variété que les SAQ classiques (photo 5).



Photos 1, 2, 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 5 courtoisie de Julio Trépanier. Texte et recherche de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique