Photos évocatrices de la deuxième avenue d'autrefois

Ceux et celles de plus de 60 ans vont se souvenir du dynamisme de la 2e avenue à cette époque, tandis que les plus jeunes vont être surpris d'apprendre à quel point c'était alors différent d'aujourd'hui. J'ai trouvé quatre belles photos couleurs pour illustrer cette chronique.



C'est en 1912 qu'on a pris la décision de construire la 2e avenue; elle fut érigée en 1913-14. Au fil des ans, c'est devenu une artère importante, puisque c'était la route nationale reliant Lévis à Jackman. Le 1er janvier 1929, la route en question a reçu officiellement le numéro 23 du réseau routier de la Province, qui en comptait alors 46. En raison de l'achalandage important, les commerces sont apparus graduellement dès les années '20.



La 1re photo est superbe, elle nous offre une vue sur la 2e avenue vers 1946. C'était il y a 80 ans! On y voit l'ancien Théâtre St-Georges, construit en 1928, édifice au style avant-gardiste à l'époque, genre Art déco. L'enseigne rouge de Coke annonçait le Café Chez Claudette au sous-sol. Le voisin sud (à gauche) était le magasin Sévigny installé à cet endroit en 1920. Tout ce secteur avait l'air bien vivant.



Une autre magnifique illustration du même secteur vers 1963 (photo 2). Ce sont les mêmes édifices, mais la photo a été prise en sens inverse, vers le nord. C'est le magasin Sévigny au premier plan, ensuite celui de Robert Pépin, mais le Théâtre St-Georges fut transformé en hôtel en 1949, donc c'était l'Hôtel Hermandi. Hélas, ces commerces furent tous incendiés lors du grand feu du 16 juillet 1965. Heureusement, d'autres apparaissant sur cette photo ont survécu. Ainsi, plus loin, on voit l'enseigne du Café Paris. À droite, l'enseigne du garage J. W. Morin, et, plus loin, l'enseigne Esso du Garage Drouin et frère.



La 3e photo (de 1948) est aussi exceptionnelle. On voit les enseignes des hôtels Continental et National. Puis une annonce Coca-Cola en face du restaurant de Jos S. Poulin devenu plus tard le Bon Accueil. Plus loin de l'autre côté de la rue, l'annonce de Texaco devant le poste de Taxi 90. Ensuite, le magasin Sévigny et l'annonce du Théâtre St-Georges. Du côté droit, les annonces de vulcanisation et des pneus Atlas sont celles du détaillant de pneus Jos St-Hilaire. La grosse maison suivante, qu'on aperçoit à peine, était celle du barbier Noël Fortin.



Sur la 4a photo, tout aussi remarquable c'est l'intersection de la 120e rue et la 2e avenue vers 1963. À gauche, l'épicerie d'André Guay. Plus loin à l'intersection, l'immeuble en briques brunes est la fameuse pharmacie Poliquin. Et après, les hôtels Continental (affiche rouge de Coke), puis Le National. À droite on voit l'annonce du Café Royal. Sur le coin de rue opposé, une affiche d'imprimerie dans l'édifice d'A.S. (Adalbert) Paquet.



L'ouverture du viaduc sur le boulevard Lacroix en novembre 1955 a amorcé le déclin des nombreux commerces de la 2e avenue. Le décor a vraiment changé dans ce secteur qui n'est plus le même, c'est devenu beaucoup plus tranquille.



Photos 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 du fonds Georges-Édouard Pomerleau. Merci à Joël Pinon qui a coloré la 3e photo. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique