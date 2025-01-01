Le centre-ville en 1975

Voilà une photo qui rappellera bien des souvenirs à ceux qui ont connu la période glorieuse de notre première avenue dans les années '70. Les gens magasinaient sur cette artère qui regroupait alors tous les principaux commerces de la région. On aperçoit, de gauche à droite: le fameux magasin A.L. Green, le premier édifice doté d'un escalier roulant à Saint-Georges. Puis le très connu Magasin Davis à son meilleur, le photographe Rosaire Gamache.



Et du côté droit, en commençant par le plus rapproché: Chaussures Paul-Maurice Bégin, le Pet Shop de Charles Nolet, le Roi de la Patate Frite (fondé par Georges Côté vers 1960), dont la site, agrandi et entièrement rénové, n'est plus un casse-croûte, mais un bar aujourd'hui occupé par le McGreevy's, auparavant Pub River, la résidence du notaire Benoit Maheux (retraité), Paquet Sportif, l'épicerie Drouin et Paquet (là où on voit beaucoup de monde sur le trottoir), l'inoubliable magasin Farmer, les Utilités Modernes de M. René-Gilles Gamache, et une partie de l'annonce d'Avco Finance entre le Roi de l'Habit Jean-Paul Lapointe et la Régie des Alcools...



Examinez bien l'annonce du Roi de la Patate, on penserait que c'est le Roi de la Patate Frite de Saint-Georges, mais en bas de l'affiche, c'est bien précisé «le Roi de la Patate Frite de Beauce». J'y allais parfois et je confirme que ses frites (avec sel et vinaigre) étaient vraiment délicieuses.



Incroyable: tous ces établissements sont disparus ou ont changé de vocation. Les temps changent, et les commerces aussi, certains disparaissent et d'autres les remplacent. C'est une roue qui tourne et ne s'arrête jamais. Le seul survivant d'origine (un rare qui ne disparaitra probablement jamais) a changé de nom et d'endroit: la Régie des Alcools est devenue la Société des Alcools et est rendue depuis longtemps dans le secteur de la Station. Quels souvenirs !



Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique