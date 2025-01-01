Nos vœux du temps des fêtes

Nous joindre
20 décembre 2025
Par Catherine Cliche

À l’approche du temps des fêtes, toute l’équipe de Le Sillon, employées et membres du conseil d’administration, souhaite prendre un moment pour s’adresser à vous, proches et membres de l’entourage de personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

Cette période de l’année est souvent associée à la joie, aux rassemblements et aux traditions. Pourtant, nous savons qu’elle peut aussi être teintée de fatigue, de préoccupations, d’émotions contradictoires ou même de solitude pour celles et ceux qui accompagnent un être cher au quotidien. Être proche aidant, c’est donner beaucoup de soi, souvent dans l’ombre, avec une grande générosité et un profond sens de la responsabilité. Nous tenons à reconnaître cette réalité et à saluer votre engagement.

Votre présence, votre écoute et votre soutien font une réelle différence, même lorsque les efforts semblent invisibles ou que le chemin paraît plus exigeant. Chaque geste, chaque moment de compréhension et chaque pas fait avec votre proche témoignent d’une force remarquable.

En cette fin d’année, nous vous souhaitons avant tout de la douceur. Que cette douceur vous donne le droit de vous accorder des pauses, de prendre soin de vous et de reconnaître vos propres limites. Nous vous souhaitons également des moments de répit, aussi simples soient-ils, et des instants de lumière, qui rappellent que l’espoir et la solidarité existent, même dans les périodes plus difficiles.

Que les fêtes soient pour vous une occasion de vous entourer de bienveillance, de créer des moments qui vous ressemblent et de célébrer, à votre façon, les petits pas et les grandes victoires du quotidien. Il n’y a pas de modèle unique pour traverser cette période : l’essentiel est de respecter votre rythme et vos besoins.

Merci de votre confiance envers Le Sillon. Nous vous souhaitons un temps des fêtes empreint de chaleur humaine, et une nouvelle année porteuse de sérénité, de soutien et de nouvelles possibilités.

Joyeuses fêtes,
L’équipe et le conseil d’administration de Le Sillon

Mission

Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

 Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.


477, 90e Rue, Suite 240, (Place 90),  Saint-Georges, Qc   G5Y 3L1
Tél. : 418-227-6464   |   Fax. : 418-227-6938
Courriel : info@lesillon.com   |   Site Web : www.lesillon.com

TERRITOIRE BEAUCE ETCHEMINS.

 

 

