La première avenue dans ses belles années

Cette photo date de 1958, pourtant tant de choses ont changé! Ce secteur commençait (en direction nord) tout juste au pied de la descente de l'ancien pont de fer qui a existé jusqu'en 1971.



En commençant par la gauche: Paul-Maurice Bégin Chaussures, Légaré Meubles, le Magasin des Enfants dans l'immeuble de M. Victor Veilleux à l'époque où il avait 4 étages, mais fut réduit à 2 étages en 1991 (aujourd'hui Le Café du Mille-Lieux, auparavant Histoire de Bulles), grosse annonce de HFC Loans qui fut installée sur cet édifice en 1955, HFC (Household Finance) logeait au 2e étage, au-dessus de la mercerie Marc Roberge. Plus loin le Grand Hôtel. Et la 2e auto qu'on voit à gauche serait une Ford 1955.



À droite: le Salon du Meuble au coin de la 120e rue, le magasin Chez Rita modiste et chapelière, dans l'immeuble de Me Clovis Thibaudeau avocat, l'édifice Carignan qui a déjà abrité un restaurant en avant à gauche et le barbier Carignan (Amédée) à droite, en plus de Carignan Bicycles (en arrière) auquel on accédait par la petite ruelle, de même que le cordonnier Jean-Jules Fiset, la Banque Royale, et le restaurant le Buffet du Pont au sous-sol du magasin Dallaire Fourrures.



Les édifices de Carignan et de la Banque Royale furent démolis en 1974 pour en ériger un nouveau, plus grand et plus moderne, celui de la même banque, tel que nous le connaissons maintenant. Pendant ces travaux, la banque s'installa temporairement dans un immeuble où est aujourd'hui situé le Resto-Bar Georgio, et elle réintégra son nouveau bâtiment le 5 avril 1976.



Incroyable: 60 ans se sont écoulés, et ne subsistent que le Grand Hôtel et la Banque Royale, encore qu'elle soit maintenant totalement différente. Tous les autres commerces ont changé. Deux facteurs ont accéléré ces changements: le déplacement du nouveau pont vers le nord et l'arrivée des centres d'achat. C'est ce qu'on appelle le progrès. On comprend que c'est inévitable mais ça ne nous empêche pas d'être nostalgiques.



Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique