L'ancien Gaz-Bar Roy et Quirion de la Station

Voici un établissement que beaucoup d'automobilistes de Saint-Georges ont fréquenté autrefois. Ce sont Réal Roy et Henri Quirion qui ont fondé cette entreprise, et plusieurs de leurs enfants y ont travaillé. Ils furent particulièrement actifs dans la décennie '70. Il était bien situé, sur la route 173, non loin du pont de la Station. Tous les véhicules circulant entre Saint-Georges et Québec devaient passer devant ce commerce, puisque, à cette époque, ce pont était incontournable, c'était en quelque sorte un entonnoir pour ceux qui voulaient quitter notre ville en direction nord, à moins de passer par l'ouest.



Sur la photo, on voit les immeubles qui les entouraient: Juste en arrière, il y avait l'épicerie de M. Eugène Morin. Et aussi la maison de Gaston Scully. Et la grosse maison brune, de Mme Adrienne Poulin. Et à sa droite (au sud), il y avait un autre commerce relié aux automobilistes, le lave-auto d'Alain et de Jacques Poulin, les fils de Luc et Adrienne Poulin.



C'était un poste à essence propre et bien entretenu. Non seulement vendaient-ils de l'essence, mais ils offraient aussi le service complet: c'est un pompiste qui s'occupait de faire le plein pendant que le client attendait patiemment derrière le volant. De plus, croyez-le ou non, ils mesuraient l'huile et en mettaient si nécessaire si le client le désirait. Et encore plus surprenant, ils lavaient les vitres du véhicule été comme hiver.

Il y avait des toilettes propres accessibles pour les clients et clientes, ce qui est toujours bien apprécié. Les propriétaires avaient un bon sens de l'humour: au-dessus de l'urinoir, ils avaient affiché bien à la vue une pancarte sur laquelle il était écrit: «En gardant cet endroit propre, nous visons à vous plaire. Veuillez bien viser vous aussi».



L'ancienne bâtisse qui logeait le Gaz-Bar Roy et Quirion n'existe plus depuis longtemps; l'endroit où il était situé, près du pont de la Famine, est aujourd'hui le site de la 94e rue qui accueille énormément de trafic en provenance et en direction du Parc Industriel situé à proximité.



Un commerce qui a laissé un beau souvenir à ceux qui l'ont connu.



Photo courtoisie de Robert Quirion, fils de l'un des propriétaires. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique