Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La Société Historique Sartigan

L'ancien Gaz-Bar Roy et Quirion de la Station

durée 08h00
18 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

Voici un établissement que beaucoup d'automobilistes de Saint-Georges ont fréquenté autrefois. Ce sont Réal Roy et Henri Quirion qui ont fondé cette entreprise, et plusieurs de leurs enfants y ont travaillé. Ils furent particulièrement actifs dans la décennie '70. Il était bien situé, sur la route 173, non loin du pont de la Station. Tous les véhicules circulant entre Saint-Georges et Québec devaient passer devant ce commerce, puisque, à cette époque, ce pont était incontournable, c'était en quelque sorte un entonnoir pour ceux qui voulaient quitter notre ville en direction nord, à moins de passer par l'ouest.
 
Sur la photo, on voit les immeubles qui les entouraient: Juste en arrière, il y avait l'épicerie de M. Eugène Morin. Et aussi la maison de Gaston Scully. Et la grosse maison brune, de Mme Adrienne Poulin. Et à sa droite (au sud), il y avait un autre commerce relié aux automobilistes, le lave-auto d'Alain et de Jacques Poulin, les fils de Luc et Adrienne Poulin. 

C'était un poste à essence propre et bien entretenu. Non seulement vendaient-ils de l'essence, mais ils offraient aussi le service complet: c'est un pompiste qui s'occupait de faire le plein pendant que le client attendait patiemment derrière le volant. De plus, croyez-le ou non, ils mesuraient l'huile et en mettaient si nécessaire si le client le désirait. Et encore plus surprenant, ils lavaient les vitres du véhicule été comme hiver.
Il y avait des toilettes propres accessibles pour les clients et clientes, ce qui est toujours bien apprécié. Les propriétaires avaient un bon sens de l'humour: au-dessus de l'urinoir, ils avaient affiché bien à la vue une pancarte sur laquelle il était écrit: «En gardant cet endroit propre, nous visons à vous plaire. Veuillez bien viser vous aussi».

L'ancienne bâtisse qui logeait le Gaz-Bar Roy et Quirion n'existe plus depuis longtemps; l'endroit où il était situé, près du pont de la Famine, est aujourd'hui le site de la 94e rue qui accueille énormément de trafic en provenance et en direction du Parc Industriel situé à proximité. 

Un commerce qui a laissé un beau souvenir à ceux qui l'ont connu.

Photo courtoisie de Robert Quirion, fils de l'un des propriétaires. Texte et recherches de Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Manquez-vous de temps?

Publié le 12 janvier 2026

Manquez-vous de temps?

Suite à ma chronique du 29 décembre dernier qui traitait du temps, à savoir qu’il paraissait long pour certains et qu’il passait vite pour d’autres, vous avez été nombreux à m’aborder lors de mes sorties pour partager des expériences concernant la gestion du temps. Si je me réfère à vos commentaires, presque tout le monde semble manquer de temps, ...

LIRE LA SUITE
Salvatore Abbatiello, un grand bâtisseur

Publié le 11 janvier 2026

Salvatore Abbatiello, un grand bâtisseur

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN On connait tous les restaurants Salvatore Pizza, c'est devenu un des plus importants noms en ce domaine partout au Québec! Pourtant, ce projet est parti de presque rien ici même à Saint-Georges. On a une réputation de bâtisseurs en Beauce, mais cette fois, c'est un ...

LIRE LA SUITE
Rions un peu (9)

Publié le 5 janvier 2026

Rions un peu (9)

Je ne sais trop si l’année 2026 nous réserve plus de joies que de peines ou vice-versa, mais j’ai décidé de ne pas prendre de chance et d’emmagasiner de la joie en nous offrant quelques histoires drôles en ce début d’année que je vous souhaite remplie de santé afin de profiter de tous les petits bonheurs que la vie nous réserve. Un voisin bien ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge