Souvenirs du populaire restaurant Charles BBQ 1956-2011

Le souvenir de ce renommé restaurant est encore frais dans la mémoire des géorgiens puisqu'il a existé jusqu'à tout récemment. Tous l'ont connu car il a fait partie du paysage urbain pendant environ cinquante-cinq ans. Il fut fondé en 1956 sous le nom du restaurant « Charles BBQ» (photo 1). Ce restaurant ayant été une véritable institution chez nous, voici la photo des deux plus importants personnages de son histoire, le fondateur Charles Doyon (à gauche) et Jimmy Poulin qui en a pris les rênes en 1968 (photo 2).



Au moment de sa fondation, en 1956, c'était simplement une grosse résidence carrée (achetée d'un M. Fortin, descendant de Sévère Fortin) à laquelle M. Doyon ajouta un agrandissement très fenêtré vers l'avant. C'était aussi un bar, comme c'est indiqué à l'enseigne devant l'édifice. Voyez l'intérieur, incluant un comptoir avec tabourets pivotants (photo 3) ainsi que la cuisine originale (photo 4). Vers 1958, on y ajouta une section de 10 unités de motels, et suite à cet ajout, on changea l'enseigne pour y annoncer que c'était alors un Hôtel-Motel, comme on le constate à la 5e photo.



Vers 1964, Rock Carrier se porta acquéreur de ce commerce. Il fit imprimer des cartes postales affichant l'image apparaissant à la 6e photo, à l'endos de laquelle on voyait la description des services offerts. On a la chance d'avoir une photo de l'équipe qui était à l'oeuvre en décembre 1964 (photo 7). Cliquez sur la photo pour connaitre leur identité. Cette entreprise changea de main à nouveau en décembre 1966, voyez la publicité parue à cette occasion dans la livraison de l'Éclaireur-Progrès le 21 décembre 1966 (photo huit). On constate que le motel comprenait alors 25 unités. Les acquéreurs étaient Benoit Mathieu et Victor Grondin. Ceux-ci apportèrent d'importantes améliorations, dont l'addition de nouveaux motels et, en novembre et décembre 1967, le remplacement du revêtement extérieur par des murs en briques. Voyez la photo de la façade vers 1968, annonçant 30 unités de motels munis du téléphone et de la télévision (photo 9).



C'est en 1968 que les trois frères James (Jimmy), Lawrence et Armand Poulin sont devenus propriétaires de cet établissement hôtelier. La renommé du chef cuisinier Jimmy augmenta considérablement l'achalandage. Ceux-ci n'ont cessé de rénover et améliorer leur entreprise. On a démoli le 2e étage lors de l'agrandissement de 1974, qui a nécessité un investissement de 300,000$ (photo 10). En 1978, Les deux fils Richard et Yvon se sont associés à leur père Jimmy pour poursuivre les activités. L'édifice a continué de se moderniser. Voyez une section des tables et banquettes à une certaine époque (photos 11). En décembre 1995, deux employés de longue date se sont joints à l'équipe d'actionnaires, soit Lucille Baillargeon serveuse depuis plus de 25 ans ainsi que le cuisinier Richard Rosa. Ce fut une belle époque, c'était un superbe établissement, propre et bien tenu.



En dernier, cette entreprise était un peu à l'étroit, coincée entre les rues et le concessionnaire d'automobile voisin. Les actionnaires ont finalement accepté de vendre au garage adjacent Chrysler. Une dernière image de ce lieu mythique (photo 12). Ce bel immeuble renfermant tant de souvenirs fut démoli dans la journée du 16 décembre 2011. Une page de l'histoire de Saint-Georges s'est alors tournée définitivement.



Photos du fonds Richard Poulin, qui fut l'un des propriétaires de ce restaurant. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique