Personnalité ou trouble de santé mentale : comment faire la différence

Dans notre vie de tous les jours, nous croisons des gens qui pensent, ressentent et agissent différemment de nous. Chez certaines personnes, ces différences sont ce qu’on appelle leur personnalité, cette couleur particulière qui les rend uniques. Chez d’autres, certains comportements peuvent être liés à une maladie mentale, une condition qui affecte la pensée, l’humeur ou le comportement de façon plus profonde et parfois déstabilisante.

Pour les proches d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale, il n’est pas toujours simple de distinguer ce qui relève du caractère d’une personne de ce qui relève de sa maladie. Et pourtant, cette distinction est importante : elle permet d’éviter de justifier ou d’associer tous les comportements à la maladie, ce qui pourrait nuire à la compréhension de la situation, mais aussi à la relation en soi.

La personnalité

La personnalité se traduit par des traits relativement stables (extraversion, sensibilité, besoin d’ordre, humour, impulsivité) qui s’expriment jour après jour, quelles que soient les situations. C’est la manière dont quelqu’un préfère interagir, réagir ou résoudre un conflit. Par exemple, une personne naturellement méthodique aura tendance à vouloir organiser, planifier, anticiper. Une autre peut être plus spontanée, moins structurée. Ces différences ne sont pas des maladies, mais bien des façons d’être qui nous suivent tout au long de notre vie et dans divers contextes.

La recherche montre que ces traits ont un impact considérable sur nos relations, notre bien-être et nos comportements, indépendamment de toute maladie mentale. Les variations dans ces traits peuvent influencer la façon dont on gère le stress, les relations ou encore les habitudes de vie.

Le trouble de santé mentale (maladie mentale)

Le trouble de santé mentale touche le fonctionnement psychologique de façon plus profonde. Trouble anxieux, dépression majeure, bipolarité ou psychose sont des exemples de conditions où les pensées, les émotions ou les comportements peuvent être altérés au point de nuire au fonctionnement quotidien. Par exemple, une personne en pleine crise psychotique peut avoir des hallucinations ou des idées délirantes qui lui semblent réelles, ce qui n’a rien à voir avec un style de personnalité.

En santé mentale, certains troubles, comme les troubles de la personnalité, sont reconnus comme des maladies mentales. Contrairement à d’autres troubles, ils se traduisent surtout par des façons d’être et de réagir qui sont installées depuis longtemps et qui sont difficiles à changer. On parle de trouble lorsque ces modes de fonctionnement causent une souffrance importante ou nuisent au fonctionnement et aux relations de la personne.

Pourquoi cette distinction est importante

On entend parfois cette idée que tout comportement difficile est la conséquence d’une

« maladie ». Attention à cette simplification. Lorsque l’on met tout sur le dos de la maladie, on peut involontairement :

-Minimiser la responsabilité personnelle,

-Nier les traits de caractère qui ne sont pas pathologiques,

-Renforcer des interprétations erronées des comportements.

À l’inverse, tout attribuer à la personnalité peut conduire à ignorer une souffrance réelle qui nécessite un soutien ou un traitement professionnel.

Pour les proches, aimer quelqu’un, c’est parfois naviguer entre ce qui relève de ses traits de caractère et ce qui est influencé par les symptômes de son trouble de santé mentale. Cela demande patience, bienveillance et discernement. Comprendre la différence entre personnalité et maladie mentale ne sert pas à juger, mais à mieux accompagner, comprendre et être présent sans perdre de vue la réalité de chacun.

Vous avez des questions, des inquiétudes? Vous avez besoin de plus d’information? N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale, Le Sillon

​ Visionnez tous les textes du Sillon

Mission



Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.