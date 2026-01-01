Quand Saint-Valentin rime avec contrôle

La Saint-Valentin approche à grands pas. Bien qu’elle se veuille une journée qui prône l’amour, pour certaines femmes, cette fête leur rappelle qu’elles sont sous contrôle, qu’elles vivent dans une relation où l’amour est souvent un prétexte pour manipuler, imposer et parfois même humilier.



On associe encore trop souvent la violence conjugale aux cris ou aux gestes physiques. Pourtant, la violence peut être beaucoup plus subtile. Elle s’installe dans les mots, les attentes, les silences, les regards. Elle se cache dans les efforts constants pour plaire à l’autre, dans cette impression persistante que, peu importe ce qu’on fait, ce ne sera jamais suffisant.



En faire toujours plus… mais ce n’est jamais assez



Prenons l’exemple de Sophie qui souhaite vraiment faire plaisir à son chum pour la Saint-Valentin. Elle prépare son repas préféré et sort ses sous-vêtements sexy. Elle met toutes les chances de son côté pour que la soirée soit parfaite. Mais ça ne se passe pas comme prévu…

Son chum critique le souper : « La viande est trop cuite, tu sais que j’aime ça saignant. »

Il se moque de son déshabillé : « Vraiment ? Tu te trouves ? T’as l’air d’une petite fille. »

Et au moment où elle aimerait juste se coller en écoutant un film, il insiste : « Voyons, c’est la Saint-Valentin, tu pourrais faire un effort ! »

Sophie voulait bien faire. Elle se retrouve plutôt avec un sentiment de pression et de culpabilité. Elle en vient à croire qu’elle n’en a pas encore assez fait.



C’est souvent ainsi que le contrôle s’installe : en faisant croire que l’amour doit se mériter.



Quand la Saint-Valentin rouvre des blessures



Prenons l’exemple de Marie qui a trouvé le courage de quitter une relation marquée par la violence et le contrôle. La rupture n’a pas été facile, mais elle sait qu’elle a pris la bonne décision.



À l’approche de la Saint-Valentin, les rappels sont partout : des cœurs dans les vitrines, des publicités, des couples main dans la main. Et puis, un message apparaît sur son téléphone.



« Je pense à toi aujourd’hui… »

« On était bien ensemble, non ? »

« J’ai changé, j’aimerais te revoir… »

Ces mots ravivent des souvenirs et sèment le doute. Marie se demande s’il a vraiment changé, si elle n’a pas exagéré. Peut-être devrait-elle lui laisser une chance?



Ce message n’est pas anodin. Il sert à tester, à voir si la porte est encore entrouverte ou à la convaincre de l’ouvrir de nouveau. Après une rupture, l’auteur de violence peut tenter de reprendre le contrôle par la nostalgie, les regrets ou des promesses de changement. Et bien souvent, lorsque le contact reprend, le cycle de la violence se remet en place.



À l’approche de la Saint-Valentin, il est bon de rappeler que l’amour, ce n’est pas se sentir étouffée, coincée et obligée. L’amour, c’est se sentir bien, libre, respectée et en sécurité.

