Les stationnements en diagonale autrefois au centre-ville

Depuis 8 ans, je fouille dans les milliers de photos anciennes de notre ville dans les nombreux cartables de la Société Historique Sartigan. Ce n'est que récemment que j'ai porté mon attention sur les stationnements en diagonale lorsque j'ai remarqué des lignes blanches ou jaunes en biais devant le trottoir de l'ancien hôtel Morency sur une photo noir et blanc de 1938 (photo 1). Ce site est aujourd'hui occupé par le bar La Société Microbrasserie.



Je me suis alors souvenu que j'avais déjà vu la même chose sur une autre photo de la même époque, c'était devant l'ancien restaurant Black Cat d'Albert Giroux, aussi sur la première avenue, plus au sud et pas très loin du Morency (photo 2). Ce restaurant a été détruit par un incendie le 20 avril 1962. Il fut reconstruit au même endroit, mais il fut exproprié et démoli par la ville en 1969-79 pour y aménager la 118e rue en face du nouveau pont.



Une autre photo, de 1940, semble démontrer que des automobilistes stationnaient autrefois en diagonale devant le magasin Chez Julienne, à peu près en face du magasin d'Albert Veilleux, immeuble qui existe encore et qui est aujourd'hui occupé par le restaurant Éline Pizza (photo 3). À cette époque, les taxis avaient généralement leur poste d'attente près d'un hôtel ou d'un restaurant, de préférence au centre-ville. Il y eut justement à cette époque un restaurant dans ce secteur. On voit six véhicules de taxis stationnés en biais le long du trottoir tout près du magasin Chez Julienne, comme l'affiche l'indique. Mais était-ce vraiment leur façon régulière de se stationner, ou ne serait-ce pas plutôt uniquement pour les fins de prise d'une photo souvenir de leur groupe? Il semble que la première avenue n'était alors pas si large pour accommoder un tel genre de stationnement.



Une photo encore plus ancienne, de 1936, avec vue en plongée sur la 1re avenue à cette époque (photo 4). C'était une journée très achalandée car tous les espaces de stationnement sont occupés. Toutes les autos sont stationnées en parallèle au trottoir, mais remarquez que le troisième à droite s'est stationné en diagonale (à moins que cette auto soit alors en mouvement pour s'avancer au moment où la photo a été prise). Il ne semble pas y avoir de lignes de démarcation indiquant la façon ou l'endroit pour stationner.



Encore plus ancienne, une photo des environs de 1930, démontrant que même à cette époque, les autos étaient bien rangés de chaque côté de la 1re avenue, même s'il n'y avait pas de ligne de démarcation des stationnements puisque la chaussée était encore en terre à ce moment (photo 5). Saviez-vous que les premiers parcomètres sont apparus à Saint-Georges en 1948 à l'époque du maire Louis Drouin? Ils furent complètement éliminés en 1996 sous le maire Carette.



Photo 1 du fonds Sylvia Jacob. Photo 2 courtoisie de Daniel Ménard. Photo 3 du fonds Marie-Andrée Morissette. Photo 5 du fonds Andrew Redmond. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique