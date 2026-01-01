Nos vies se déroulent présentement à un rythme fou. Nos agendas sont remplis, on est bombardé d’informations parfois sérieuses, parfois non-crédibles, les réseaux sociaux peuvent être à la fois des outils fort utiles ou des menaces entre les mains d’arnaqueurs. Finalement, on ne sait plus trop à qui ou à quoi faire confiance.

Récemment, un ami m’a fait parvenir un courriel contenant des données qui peuvent contribuer à nous ramener les pieds sur terre, données qui, pour moi, peuvent être considérées comme de la matière à réflexion.

Cette semaine, je me permets donc de partager avec vous le contenu de ce courriel, sans aucune arrière-pensée.

La population du monde

Si on pouvait réduire la population du monde en un village de 100 personnes, tout en maintenant la proportion de tous les peuples existants sur terre, ce village serait ainsi composé : 52 asiatiques, 21 européens, 14 américains (nord, centre et sud) et 8 africains.

Il y aurait 52 femmes et 48 hommes, 30 blancs et 70 non blancs, 30 chrétiens et 70 non chrétiens, 89 hétérosexuels et 11 homosexuels.

Six personnes posséderaient 59 % de la richesse totale et toutes seraient originaires des États-Unis. 80 vivraient dans de mauvaises maisons, 70 seraient analphabètes, 50 souffriraient de malnutrition, un serait en train de mourir, un serait en train de naître, un posséderait un ordinateur et un seul aurait un diplôme universitaire.

Si on considère le monde de cette manière, le besoin d’accepter et de comprendre devient évident, mais prenez aussi ce qui suit en considération.

Individuellement

Si vous vous êtes levé ce matin en bonne santé, vous êtes plus chanceux que le million de personnes qui ne verront pas la semaine prochaine.

Si vous n’avez jamais été dans le danger d’une bataille, la solitude de l’emprisonnement, l’agonie de la torture, l’étau de la faim, vous êtes mieux que 500 millions de personnes.

Si vous pouvez aller à l’église sans peur d’être menacé, torturé ou tué, vous avez plus de chance que trois milliards de personnes.

Si vous avez de la nourriture dans votre réfrigérateur, des habits sur le dos, un toit sur la tête et un endroit pour dormir, vous êtes plus riche que 75 % des habitants de la terre.

Si, dans le même temps, vous avez de l’argent à la banque, dans votre portefeuille et de la monnaie dans une petite boîte, vous faites partie des 8 % de privilégiés de ce monde.

Si vos parents sont encore vivants et toujours mariés, vous êtes une personne réellement rare.

Si quelqu’un vous a envoyé ce message, vous venez de recevoir une double bénédiction, parce que quelqu’un a pensé à vous et parce que vous ne faites pas partie des deux milliards de personnes qui ne savent pas lire.

Et alors?

Travaille comme si tu n’avais pas besoin d’argent.

Aime comme si personne ne t’avait jamais fait souffrir.

Danse comme si personne ne te regardait.

Chante comme si personne ne t’écoutait.

Vis comme si le paradis était sur terre.

Profite de la vie, car c’est la tienne et tu n’en auras pas d’autre

Conclusion

En choisissant de partager ce courriel avec vous, je n’ai absolument pas l’intention de jouer au moralisateur, de vous dire que c’est là la voie du bonheur.

Je souhaite tout simplement vous suggérer quelques pistes de réflexion que le tourbillon de la vie nous amène trop souvent à ignorer.

Tirez de cette matière à réflexion ce qui fait votre affaire.

Courage

Il ne reste que 1 020 jours au mandat de Donald Trump.

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Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, la pensée de la semaine :