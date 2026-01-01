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La Société Historique Sartigan

St-Georges Express, ancienne entreprise de transport au siècle dernier

durée 08h00
10 mai 2026
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Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

La 1re photo nous offre une vue aérienne du secteur de la 113e rue entre le 1re et la 2e avenue en 1958. On y aperçoit clairement la résidence de M. Maurice Jacob et ce qui était alors son entrepôt O'Keefe. À l'origine, cette résidence fut construite en 1897 par les renommés frères Bérubé, pour le tanneur Georges Paquet, c'est celle que nous voyons sur la 2e photo. Étant située au centre-ville sur un grand terrain, M. Jacob en fit l'acquisition vers 1940, pour y loger son entreprise en croissance, St-Georges Express, une des premières compagnies de transport à Saint-Georges.

Sur la photo 1, on constate que la résidence Jacob était située au fond du terrain, mais comme M. Jacob se sentait à l'étroit à cet endroit, il fit déplacer et avancer sa résidence d'environ 50 pieds vers la 1re avenue en 1973, afin de maximiser l'espace arrière pour le bénéfice de son entreprise. 

C'est en 1936 que M. Jacob se procura un premier camion. Sa croissance fut spectaculaire. En 1943, il acheta Talbot Transport et en 1946, Catellier Transport. Sur la photo 3, on voit sa flotte de camions sur le même terrain vers 1946, mais sa maison est cachée à gauche hors du champs de la photo. Remarquez, sur la même photo, plus haut dans la rue, la magnifique maison victorienne qui appartenait à l'important homme d'affaires Jos «le Boss» Gagnon; Cette belle résidence fut construite vers 1906 mais malheureusement, ce bâtiment historique fut totalement détruit par un incendie le lundi 19 novembre 1956. La photo 4 nous offre une autre vue de sa flotte de camions vers la même époque.

Au tournant de 1950, M. Jacob transportait toutes sortes de marchandises et il avait même un entrepôt dans un immeuble qu'il partageait avec d'autres transporteurs dans la région de Montréal (photo 5). Il lui arrivait de transporter entre autres des chargements de bière, et il développa ainsi des relations d'affaire avec la brasserie O'Keefe, ce qui lui valut d'obtenir la franchise de distribution de cette bière en Beauce au début des années '50. La photo 6 nous montre le bâtiment érigé en 1953 près de sa résidence, qui a servi d'entrepôt O'Keefe pendant plusieurs années. Il a dû l'agrandir au fil des ans, comme on le constate à une autre photo couleur prise dans les années '60 (photo 7). Plus tard il alla s'installer dans un bâtiment beaucoup plus vaste dans le parc Industriel.

M. Jacob a très bien entretenu sa maison et ses descendants ont fait le même chose par la suite. Voyez une photo de cette résidence alors centenaire, vers l'an 2000 (photo 8 ). Elle était située sur un site stratégique. Elle a fait parti du décor urbain pendant longtemps, on l'apercevait au coin de la 113e rue lorsqu'on circulait sur la 1re avenue en face de Place Centre-Ville. Elle fut toutefois démolie dans l'avant-midi du 7 août 2023 pour faire place à un superbe immeuble de condos locatifs de huit étages qui a ouvert ses portes tout récemment, les premiers locataires y ayant été installés en décembre 2025 (photo 9). 

Souvenir nostalgique d'un secteur inoubliable de notre belle ville.

Photos 1, 2 et 6 du fonds Claude Loubier. Photos 3, 4, 5 et 7 du fonds Pierre et Monique Jacob. Photo 8 courtoisie de Georges Paquet. Texte et recherches de Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

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