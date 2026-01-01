Rions un peu (11)

En ce 4 mai de l’an de grâce 2026, c’est la Journée mondiale du Rire. Voilà donc l’occasion de se bidonner en partageant quelques blagues qui ne sont pas de mon cru.

Test de la Covid à la maison



- Verse-toi un grand verre de vin et sens-le

- Si tu arrives à le sentir, goûtes-y

- Si tu arrives à le sentir et à le goûter, tu n’as pas la Covid

- Hier soir, j’ai fait le test 12 fois et c’était toujours négatif

- Ce soir, je referai le test car, ce matin, je me suis réveillé avec un mal de tête et je ne me sentais pas bien.

Air Fidélité

Dans le cadre de sa nouvelle politique de marketing, une compagnie aérienne, pour remercier de leur fidélité les hommes d’affaires qui fréquentent régulièrement ses lignes, décide de leur offrir un billet gratuit pour leur épouse afin qu’elle puisse les accompagner sur la destination de leur choix.

Trois mois plus tard, la compagnie écrit aux épouses pour leur demander si elles ont apprécié leur vol gratuit.

Et la plupart d’entre elles ont répondu : «Quel vol?»

Surprise

Quatre amis passent des semaines à planifier une sortie en forêt pour aller à la pêche. Deux jours avant le départ, la femme de Frank lui interdit d’y aller, scène de ménage à l’appui. Les trois autres sont déçus, mais ils ne peuvent rien faire.

En arrivant sur le site où ils doivent camper, ils trouvent Frank assis près de sa tente en train de faire cuire un poisson sur le feu.

- Mais depuis quand t’es là?

- Depuis hier soir.

- Incroyable, mais comment t’as fait pour convaincre ta femme de te laisser venir?

- Hier après-midi, j’étais assis dans mon fauteuil quand ma femme est venue derrière moi et m’a demandé : «Devine qui c’est?» en passant ses mains sur mes yeux. Quand je me suis retourné, je l’ai vue dans un déshabillé hyper sexy. Elle m’a pris par la main et m’a amené dans la chambre où brûlaient des bougies et des pétales de roses déposées un peu partout. Et sur le lit, il y avait des menottes et des cordes. Elle m’a demandé de la menotter et de l’attacher au lit, ajoutant : «Maintenant, fais ce que tu veux¡»

Et me voilà…

Les tarifs agricoles

Un fermier va chez son voisin et frappe à la porte. Un gamin lui ouvre :

- Est-ce que ton père est là?

- Non Monsieur, mon père est parti à la foire agricole.

- Est-ce que ta mère est là?

- Non Monsieur, elle est avec mon père à la foire agricole.

- Et ton grand frère, lui, il est là?

- Non Monsieur, il est dans les champs avec le tracteur

Le fermier reste planté là quelques minutes, maugréant. Le gamin lui dit alors :

- Si c’est pour emprunter quelque chose, je sais où sont les outils si ça peut vous aider.

- Bon, dit le fermier, j’aurais vraiment voulu parler à ton père à propos du fait que ton grand frère a mis ma fille enceinte.

Le garçon réfléchit un moment et dit :

- Il va effectivement falloir que vous parliez à mon père. Je sais qu’il charge 500 $ pour le taureau et 150 $ pour le bouc, mais pour mon frère, je ne connais pas le tarif…

Les dernières volontés

Un vieil avare va mourir sans famille et sans amis.

Il fait venir son avocat, son médecin et son curé pour leur donner à chacun 50 000 $ en argent comptant avec pour mission d’enterrer cet argent avec lui le jour de ses funérailles.

Après l’enterrement, le curé, le médecin et l’avocat discutent. Le curé leur avoue que son église ayant un besoin urgent d’un nouveau clocher, il a gardé 20 000 $ pour sa réfection.

Le médecin, un scientifique faisant des recherches sur le cancer, confesse qui lui aussi a gardé 25 000 $ pour continuer ses recherches.

L’avocat les blâme : «Comment avez-vous pu être si malhonnête? Moi au moins, j’ai placé dans le cercueil un chèque du montant total qu’il m’avait remis…..

Histoire de blondes

C’est une blonde que retrouve une de ses amies, blonde aussi, au restaurant.

- J’ai encore raté mon examen pour mon permis de conduire.

- Qu’est-ce qui s’est passé?

- Je suis arrivée près d’un rond-point et là, comme l’indiquait un panneau 30, j’ai fait trente fois le tour.

- Et tu t’es trompée de combien de tours???

Leçons de psychologie

La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de psychologie à ses élèves. Elle s’adresse à la classe en ces termes :

- Que celui qui a l’impression d’être stupide par moments se lève.

Après une bonne minute, Maurice se lève, de mauvaise grâce.

L’institutrice étonnée lui demande :

Alors comme ça, Maurice, tu penses que de temps en temps, tu peux être stupide?

- Oh non, madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout.

Insolent

Un professeur dîne à la cafétéria quand un étudiant vient s’asseoir en face de lui avec un sourire narquois. Le professeur dit

- Les oiseaux et les cochons ne dînent pas ensemble

- Oh! S’cussez, alors je m’envole répond l’étudiant

Honteux de s’être fait avoir si bêtement, le professeur décide de coller l’étudiant lors du prochain examen, mais l’étudiant répond parfaitement à toutes les questions. Alors le professeur lui pose un petit problème :

- Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l’un contient des billets de banque et l’autre de l’intelligence, lequel choisis-tu?

- Le sac rempli de billets, répond l’étudiant.

- Moi, à ta place, j’aurais choisi l’intelligence.

- Les gens prennent toujours ce qu’ils n’ont pas, répond l’étudiant.

Le professeur ravale sa rage, mais il prend la copie de l’étudiant et inscrit dans la marge : «CONNARD».

L’étudiant prend sa copie, va s’asseoir et, au bout de quelques minutes, il revient :

- Monsieur, lui dit-il, vous avez signé, mais vous avez oublié de me mettre une note…

Courage

Il ne reste que 992 jours au mandat de Donald Trump.

Visionnez tous les textes de Pier Dutil

Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, une pensée pour rire :