Se reconstruire après une relation violente

Se reconstruire après une relation marquée par la violence conjugale demande du temps, de la douceur envers soi-même et beaucoup de courage. Chaque femme vit cette étape différemment. Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise façon d’avancer. Certaines ressentent un grand soulagement, tandis que d’autres vivent encore de la peur, de la culpabilité, de la colère ou de la confusion.



Le rétablissement ne signifie pas oublier ce qui a été vécu. Il s’agit plutôt de retrouver peu à peu un sentiment de sécurité, de reprendre confiance en soi et de reconnecter avec ses besoins, ses limites et ses forces.



Retrouver un sentiment de sécurité



Après avoir vécu dans un climat de tension, de contrôle ou d’imprévisibilité, le corps et l’esprit peuvent rester en état d’alerte longtemps. Créer un environnement rassurant peut aider à retrouver un certain apaisement. Voici quelques idées : établir une routine stable, aménager un espace réconfortant, s’entourer de personnes bienveillantes et limiter les contacts avec l’agresseur lorsque possible.



Le sentiment de sécurité est souvent une première étape importante vers le rétablissement.



Accueillir ses émotions sans jugement



Les conséquences de la violence conjugale ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il est normal de vivre plusieurs émotions contradictoires. Certaines femmes peuvent encore aimer leur partenaire tout en sachant que la relation était violente. D’autres peuvent se sentir coupables ou encore, être en colère.



Accueillir ces émotions avec bienveillance peut aider à diminuer la pression et permettre une meilleure compréhension de ce qui a été vécu.



Briser l’isolement



La violence conjugale entraîne souvent de l’isolement. Reprendre contact avec des proches de confiance ou échanger avec d’autres femmes ayant vécu des réalités similaires peut faire une grande différence. Être écoutée sans jugement, se sentir comprise et réaliser qu’on n’est pas seule peut contribuer au processus de guérison.



Reprendre confiance en soi



La violence psychologique, les critiques et le contrôle peuvent fragiliser l’estime personnelle. Le rétablissement passe aussi par la redécouverte de ses capacités, de ses goûts et de ses forces.



Chaque petit pas compte :

• prendre une décision pour soi;

• essayer une nouvelle activité;

• renouer avec un intérêt laissé de côté;

• reconnaître ses réussites quotidiennes.



La confiance se rebâtit graduellement.



Demander de l’aide



Il n’est pas nécessaire de traverser cette période seule. Les maisons d’hébergement offrent un accompagnement adapté aux besoins de chaque femme, qu’elle soit hébergée ou non. Il est possible d’appeler de façon confidentielle. Demander de l’aide est une démarche de courage.



Prendre son temps



Certaines journées seront plus faciles que d’autres. Il peut y avoir des moments de doute, de fatigue ou de découragement. Cela ne signifie pas que les efforts sont inutiles ou qu’il y a un retour en arrière.



Le rétablissement est rarement linéaire. Avec du soutien et du temps, il est possible de retrouver un mieux-être et de reconstruire une vie où l’on se sent respectée, libre et en sécurité. Il est important d’être douce et patiente avec soi-même.

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