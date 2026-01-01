Vues de la ville de Saint-Georges à différentes époques

On trouve de nombreuses photos anciennes qui sont de véritables trésors dans les dossiers de la Société historique Sartigan. Cependant, il faut une grande patience pour dénicher de telles photos parmi les milliers qui sont conservés dans de gros cartables, car elles ne sont pas nécessairement regroupées comme les cinq qui sont illustrées dans cette chronique. Elles sont éparpillées dans des centaines de cartables. Il faut parfois des mois ou même des années pour en faire le tour et les rassembler.



Pour les fins de la présente publication, j'ai réussi à en rassembler cinq prises sensiblement sous le même angle et sur les mêmes lieux mais à différentes époques. Certaines de ces photos auraient été prises à partir de la «butte» où fut plus tard le Séminaire (aujourd'hui CEGEP Beauce-Appalaches) près de la 116e rue (alors inexistante) en direction de l'église, à une époque où les condos du Séminaire n'existaient pas encore. Les trois principaux centres d'attraction sont l'église, le pont et la rivière Chaudière.



La première est aussi la plus ancienne, vers 1906-10; au premier plan, on voit un fermier et son cheval travaillant dans son champ. On a un aperçu de la ville à cette époque, mais la prise de vue a l'inconvénient de n'offrir qu'une partie des immeubles du côté est, principalement les toitures, ce qui présente peut-être moins d'intérêt. Heureusement, on voit bien le secteur historique de l'ouest, avec l'église et de l'ancien pont de bois qui fut remplacé plus tard, en 1912.



La deuxième photo serait des environs de 1940. Cette fois, c'est plutôt une vache qui semble brouter dans le champ voisin de la 116e rue. Le décor n'a pas tellement changé, bien que la ville se soit un peu développée. On remarque le 2e pont de fer qui fut érigé en 1929. La 3e photo (vers 1950) est aussi exceptionnelle, même genre de prise de vue, mais cette fois, on distingue clairement l'usine de la St-Georges Heels (manufacture de talons), où fut plus tard la manufacture de souliers St-Georges Shoe à partir de 1959.



Sur la 4e photo (vers 1960), toujours dans le même style, un ado est assis dans le champs de la butte du Séminaire. On y aperçoit le raccourci qui traversait en diagonale et que j'utilisais moi-même à cette époque pour me rendre et revenir du Séminaire dans les années '60. Encore une vue imprenable de la ville et des édifices qui se sont multipliés.



Finalement, une 5e photo dans le même angle mais de façon beaucoup plus rapprochée, où on voit un court secteur de la 2e avenue vers 1925, à l'époque où le boulevard Lacroix n'existait pas encore.



Des photos historiques qui nous rappellent différentes étapes de l'évolution de notre ville. Un voyage dans le temps.



Photos 1, 3, 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Daniel Lessard. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique