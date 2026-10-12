Lundi dernier, j’ai voté au Québec pour la 20e fois, 17 fois pour des élections générales et trois fois pour des partielles. Les résultats de cette 44e élection générale sont du jamais vu, et cela à plusieurs égards.

La présence de cinq partis susceptibles de faire élire des Députés était une première. Jamais un parti politique n’a pris le pouvoir, même minoritaire, avec seulement 28 % des votes. Cela signifie que 72 % des électeurs ont voté contre ce parti. Jamais un parti a subi une débandade comme la CAQ qui, après avoir fait élire 90 Députés en 2022, se retrouve avec aucun élu quatre ans plus tard. Et jamais un parti pratiquement donné pour mort comme le PQ qui avait fait élire seulement trois Députés en 2022 se retrouve au pouvoir avec 59 élus quatre ans plus tard.

Celles et ceux qui disent que la politique est plate au Québec doivent dormir au gaz.

La victoire du PQ

Trônant en tête des sondages depuis 2023, parfois même avec près de 40 % des intentions de votes, le PQ de Paul St-Pierre Plamondon n’a fait aucun gain tout au long de la campagne, stagnant à 29 % ou 30 % dans les sondages. Sa promesse de tenir un référendum au cours d’un premier mandat a eu l’effet d’un boulet à traîner tout au long de la campagne. Nul doute que cette promesse l’a empêché de décrocher un Gouvernement majoritaire.

Mais il faut reconnaître que le chef péquiste a choisi de jouer franc jeu, de ne pas cacher son option.

Il n’aura pas la tâche facile pour réaliser ses promesses car, à chaque fois, il devra compter sur l’appui d’au moins un parti de l’opposition pour faire adopter ses mesures.

Dans son discours au soir de l’élection, Paul St-Pierre Plamondon a promis de gouverner pour tous les Québécois. Le lendemain, il déclarait que sa démarche référendaire ne faisait pas partie de ses priorités pour l’instant et qu’il souhaitait se concentrer sur ses autres engagements comme améliorer l’efficacité de l’État.

De nombreux défis attendent le nouveau Gouvernement qui devra compter sur plus de 50 nouveaux Députés qui n’ont jamais siégé à l’Assemblée nationale.

La débandade de la CAQ

Tel que mentionné précédemment, passer de 90 Députés à zéro, cela ne s’est jamais vu dans l’histoire du Québec. Un tel résultat semblait possible lorsque François Legault était à la tête de la CAQ au début de l’année. Mais l’arrivée de Christine Fréchette à la direction avait semblé redonner un certain air de fraîcheur à ce parti. Même si on pouvait prévoir une défaite, tout portait à croire que Madame Fréchette parviendrait à sauver la barque en faisant élire un certain nombre de Députés.

Mais, la forte volonté de changement des électeurs québécois qui dépassait les 70 % et une campagne plutôt terne menée par la CAQ qui rendait la nouvelle cheffe incapable de se dissocier du bilan des huit ans de pouvoir d’un Gouvernement dont elle était membre ont causé sa perte.

Le soir de l’élection, Madame Fréchette a été digne en prenant sur elle toute la responsabilité de la défaite, cela même si, dans son for intérieur, elle savait que ce mauvais résultat relevait de plusieurs facteurs dont elle n’était pas la seule responsable.

La démission de Christine Fréchette au lendemain de l’élection laisse la CAQ dans une situation précaire. Il ne faudrait pas publier tout de suite sa nécrologie en se rappelant qu’en 2022, le PCQ n’avait fait élire aucun Député, même s’il avait obtenu 13 % des votes. On connaît la suite de l’histoire.

Avec 572 027 votes, soit 13,3 %, la CAQ obtiendra un financement public annuel de 1 138 334 $, ce qui permettrait à une organisation de s’atteler à la résurrection du parti, si, bien sûr, il se trouve des volontaires.

La remontée du PLQ

On a fait plusieurs reproches à Charles Milliard au cours de l’été, l’accusant d’être invisible. On n’avait même pas mis sa photo sur l’autobus du parti.

Pourtant, le nouveau chef libéral a su se faire valoir et améliorer son image lors des trois débats. De semaine en semaine, le PLQ affichait une remontée dans les sondages et redonnait espoir aux partisans libéraux de former à nouveau l’opposition officielle.

En faisant élire 40 Députés, Charles Milliard est parvenu à gagner des sièges en dehors des comtés acquis de l’ouest de Montréal identifiés aux anglophones et aux allophones et de l’Outaouais.

Les sondages du début de la campagne indiquaient que le PLQ ne parvenait pas à percer auprès des francophones. Le résultat final démontre clairement que le PLQ a su se tailler une place auprès d’une partie de cet électorat.

Le PCQ crée la surprise

Les efforts d’Éric Duhaime au cours des quatre dernières années ont porté fruit. N’ayant fait élire aucun Député en 2022, tout laissait croire que, cette fois-ci, il devrait être en mesure de se tailler une place à l’Assemblée nationale. Il importe de rappeler qu’aucun Député conservateur n’avait été élu au Parlement québécois depuis 1935.

On savait le PCQ fort en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale nationale où il a fait élire la majorité de ses 19 Députés, mais l’excellente campagne menée par Éric Duhaime lui aura permis de faire des gains dans d’autres régions comme l’Estrie et le Centre du Québec.

Le défi d’Éric Duhaime sera de contrôler son caucus, car certains de ses Députés ont eu le don d’attirer l’attention pour les mauvaises raisons lors de déclarations sur l’avortement, le «génocide» relié aux vaccins et l’idée de faire du Canada le 51e état américain. Il lui faudra tenir les rênes solides et imposer une discipline stricte à ses troupes.

QS en perte de vitesse

Malgré son excellente campagne et son discours presque triomphal le soir de l’élection, la co-porte-parole de QS, Ruba Ghazal devra finir par admettre que son parti a perdu quelques plumes lundi dernier.

Son vote est passé de 15,4 % en 2022 à 12,4 %, une diminution de 3 % et le nombre de Députés solidaires élus a diminué de 11 à 9. Avec un tel résultat, il est clair que le parti de l’extrême gauche continue d’être un parti marginal.

Cependant, avec ses 9 Députés, QS pourra prétendre jouer le rôle de détenteur de la balance du pouvoir à l’occasion.

Tsunami conservateur en Beauce

On sentait la vague conservatrice s’en venir en Beauce, mais on a plutôt eu droit à un véritable tsunami.

Dans Beauce-Sud, le conservateur Jonathan Poulin a défait le Député caquiste sortant et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, par une large majorité de 13 499 votes (21 966 VS 8 467).

Dans Beauce-Nord, la conservatrice Patricia Drouin l’a emporté facilement avec une majorité de 16 724 votes (22 164 VS 5 440) sur la libérale Nancy Labbé.

Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait des demandes de recomptage dans ces deux comtés.

Les résultats à l’échelle du Québec démontrent une fois de plus que notre système électoral donne lieu à d’importantes distorsions. J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet au cours des prochaines semaines.

Courage

Il ne reste que 831 jours au mandat de Donald Trump et 21 jours avant les élections de mi-mandat

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