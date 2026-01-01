Plus de 30 logements abordables en construction à Saint-Honoré-de-Shenley

Un projet de 36 logements abordables destinés aux familles et aux personnes seules est en voie d’être complété à Saint-Honoré-de-Shenley. L’annonce a été faite ce mardi 13 janvier, alors que les travaux du complexe Saint-Honoré, situé au 450, rue Ennis, doivent se terminer en mars prochain.

Dans un contexte où l’accès au logement demeure un enjeu bien réel en Beauce, particulièrement en milieu rural, ce projet vise à répondre à des besoins locaux précis.

Composé de deux bâtiments de 18 logements, l’ensemble représente un investissement de 13,5 M$, rendu possible grâce à une collaboration entre le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et des partenaires privés.

Les futurs locataires devront toutefois répondre à des critères d’admissibilité précis, établis afin de s’assurer que les logements profitent aux ménages pour lesquels ils ont été conçus. Pour être admissible, une personne seule devra avoir un revenu annuel de 65 000 $ ou moins, tandis que le revenu familial ne devra pas dépasser 130 000 $ par année.

En ce qui concerne les loyers, ceux-ci ont été fixés de manière à demeurer abordables pour les ménages admissibles. Les 3 ½ seront offerts à 684 $ par mois, les 4 ½ à 843 $, tandis que les 5 ½ seront proposés au coût de 931 $ mensuellement.

Présent lors de l’annonce, Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, a rappelé que ce projet s’inscrit dans une série d’investissements structurants pour la municipalité. « Après le premier CPE de l’histoire de la municipalité, le nouveau bureau municipal, la réfection des routes et celle de la cour d’école, nous aurons maintenant 36 nouveaux logements dans la municipalité grâce à la contribution de notre gouvernement », a-t-il déclaré. Pour lui, il s’agit d’« un projet porteur pour les familles et les personnes seules dans un milieu rural, un ajout majeur pour que les gens demeurent dans leur village ».

Un projet structurant pour la municipalité

Du côté municipal, la Karine Champagne a mis l’accent sur les retombées à long terme pour la communauté. « L’ajout de logements abordables à Saint-Honoré-de-Shenley permet de diversifier son offre immobilière en plus de contribuer à son développement démographique, social et économique », a-t-elle souligné. Elle a précisé que ces logements permettront à « de jeunes étudiants, des travailleurs, des familles et des personnes âgées autonomes de s’épanouir dans notre communauté ».

La mairesse a également rappelé que la municipalité s’est dotée, au fil des dernières années, de services et d’infrastructures récréatives afin d’accueillir de nouveaux résidents, renforçant ainsi l’attractivité du village.

Un montage financier et une construction accélérée

Le projet est réalisé dans le cadre du partenariat entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, qui vise la création de 2 278 logements sociaux ou abordables d’ici 2027.

Représentant le Fonds régional de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches, Christian Dubois a insisté sur l’importance de réunir rapidement toutes les conditions nécessaires à la réalisation de tels projets. « Réunir tous les prérequis, tant en termes financiers qu’en termes de conception de projet, pour construire plus vite, plus durable et plus abordable est un moteur pour nous, et ces 36 nouveaux logements en sont un bel exemple », a-t-il affirmé.

La construction a été confiée aux Industries Bonneville, qui participent également au financement avec une contribution de 125 000 $ en valeur de terrain. Grâce à la construction modulaire, la durée du chantier a été réduite à six mois.

Pour Éric Bonneville, coprésident des Industries Bonneville, cette approche répond directement à la crise actuelle du logement. « Dans un contexte de crise, notre responsabilité est de mettre l’industrialisation au service de l’abordabilité », a-t-il expliqué, ajoutant que la standardisation et l’automatisation permettent de « livrer des logements de qualité, rapidement et à prix maîtrisé ».

Il a également tenu à souligner que « cette solution ne doit pas être réservée aux grands centres », affirmant que les municipalités rurales comme Saint-Honoré-de-Shenley ont elles aussi droit à des logements adaptés à leurs réalités.

Des logements pensés comme un milieu de vie

À terme, la gestion des immeubles sera assurée par l’Office d’habitation du Sud des Appalaches, qui proposera des logements de 1, 2 et 3 chambres à coucher. Pour son directeur général, Mathieu Fontaine, l’importance du projet dépasse largement la simple construction. « Le logement signifie beaucoup plus qu’un toit sur la tête. Il s’agit d’un déterminant de la santé qui a un impact majeur chez la population », a-t-il rappelé.

Il a aussi insisté sur la dimension collective du chantier, soulignant que « le projet a été possible grâce au travail d’équipe et à la contribution des acteurs de chaque organisation, qui n’ont pas eu peur d’y mettre du temps et de l’énergie ». Pour l’Office, offrir à la population « la capacité de se loger dans un milieu de vie convenable, à la fois sécuritaire et abordable » constitue une réponse directe à un besoin bien présent dans la région.