Expo Habitat Beauce: plus de 70 exposants pour la 37e édition

La programmation de la 37e édition d’Expo Habitat Beauce a été dévoilée ce lundi 9 mars lors d’une conférence de presse tenue à Saint-Georges.



L’événement, organisé par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) Beauce-Appalaches, se tiendra du 20 au 22 mars au Centre sportif Lacroix-Dutil et réunira 71 exposants liés aux secteurs de la construction et de la rénovation résidentielle.

Chaque printemps, ce salon vise à rassembler les entrepreneurs et les citoyens autour de projets d’habitation. Pour la Beauce, où le secteur de la construction occupe une place importante dans l’économie régionale, l’événement constitue un moment privilégié pour découvrir les tendances et rencontrer les professionnels du milieu.

« Chaque année, l'arrivée du printemps amène avec elle un vent de renouveau. On rêve d'une nouvelle maison, d'un chalet, de rénover la cuisine ou simplement d'embellir notre chez-nous. Et c'est exactement pour ça que l'Expo Habitat Beauce existe », a expliqué le directeur général de l’APCHQ Beauce-Appalaches, Maxime Tanguay.

La grande nouveauté de cette édition sera la construction d’un chalet de 26 par 30 pieds directement à l’intérieur du salon. Le projet est réalisé par Construction BARAK et plusieurs sous-traitants. Les visiteurs pourront y découvrir différentes pièces aménagées ainsi que divers produits et idées d’aménagement.

Pour Charles Vachon, de Construction Barak inc., l’idée de réaliser ce type de projet dans un salon d’habitation s’inscrit dans une continuité. « Pour moi, c'était une chose normale de venir faire l'Expo Habitat pour l'avoir déjà fait avec l'ancienne compagnie pour qui je travaillais. On a déjà monté une maison de deux étages dans l'aréna et un condo aussi. Pour moi, c'était presque un petit projet de faire un demi-chalet. C'est le genre de chose qui m'excite de venir faire ça, mais aussi et surtout de faire connaître c'est qui et c'est quoi Construction Barak », a-t-il indiqué.

Une vitrine pour les entrepreneurs de la région

Au total, 71 exposant, dont 13 nouveaux, seront présents pour présenter leurs produits et services. Les visiteurs pourront notamment découvrir des kiosques consacrés aux cuisines, aux revêtements extérieurs et intérieurs, aux systèmes de chauffage, aux portes et fenêtres ou encore aux aménagements extérieurs.

Selon la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, l’événement représente également une occasion de mettre en valeur l’expertise locale. « Je trouve toujours que c'est un bel événement de venir ici. Oui, on vient pour voir tous nos entrepreneurs qui sont précieux pour le développement d'une ville. Je tiens à le dire, on est chanceux à Saint-Georges, on a des gens qui développent, on a beaucoup de compagnies qui viennent et j'encourage les gens à venir les voir, les rencontrer et s'inspirer », a-t-elle déclaré.

Plusieurs prix seront également remis aux visiteurs, pour une valeur totale annoncée de plus de 55 000 dollars. Les organisateurs ont aussi confirmé la présence de la Fondation Moisson Beauce sur le site. Les bénévoles seront à l’entrée pour vendre des billets de la Maison Moisson Beauce, lorsqu’il en restera.

« À l'entrée, vous trouverez aussi un kiosque tenu par les bénévoles de la Fondation Moisson Beauce. En achetant les billets de la Maison Moisson Beauce, vous aurez droit à une entrée gratuite au salon, en plus de participer au tirage », a rappelé Maxime Tanguay.

Une promotion 2 pour 1 sur l’achat de billets en ligne sera également offerte pendant toute la durée de l’événement.

Avec ses dizaines d’exposants, ses projets présentés sur place et la participation d’organismes de la région, Expo Habitat Beauce demeure un rendez-vous annuel important pour les citoyens et les entreprises du secteur de la construction dans la Beauce. Pour plus d'informations, il est possible de se rendre sur le site sur salon : expohabitatbeauce.com.