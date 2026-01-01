La 37e édition de l'Expo Habitat Beauce est lancée!

La 37e édition d’Expo Habitat Beauce a été officiellement ouverte ce matin au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.



Au total, 71 exposants liés aux secteurs de la construction et de la rénovation résidentielle, dont 13 nouveaux, participent à cet événement organisé par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) Beauce-Appalaches jusqu'à dimanche.

En nouveauté cette année, les visiteurs pourront visiter un chalet de 26 par 30 pieds construit directement à l’intérieur du salon par Construction Barak et plusieurs sous-traitants. « J'ai aimé faire le projet cette semaine. (...) Ce que j'ai à coeur aujourd'hui c'est de faire connaître ce qu'est un projet de Construction Barak », expliqué Charles Vachon, de Construction Barak inc.

Des découvertes pour les visiteurs et des retombées pour les exposants

Durant l'événement, les visiteurs pourront découvrir des kiosques consacrés aux cuisines, aux revêtements extérieurs et intérieurs, aux systèmes de chauffage, aux portes et fenêtres ou encore aux aménagements extérieurs. Tandis que les exposants auront l'occasion de présenter leurs produits et de créer un premier contact avec d'éventuels futurs clients.

« C'est important l'industrie de la construction et de la rénovation. Ici à Saint-Georges on est content parce que ça se développe, il y a des projets et on vous remercie d'être là, vous faites partie du succès de notre belle ville », a indiqué Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges, aux exposants présents.

« Le gros des retombées après l'Expo Habitat Beauce c'est dans deux à cinq ans », a expliqué le directeur général de l’APCHQ Beauce-Appalaches, Maxime Tanguay.

Notons que plusieurs prix seront également remis aux visiteurs, pour une valeur totale annoncée de plus de 55 000 dollars. Il y a aussi sur place la possibilité d'acheter des billets pour tenter de remporter la Maison Moisson Beauce ou la somme de 275 000$.

Avec ses dizaines d’exposants, ses projets présentés sur place et la participation d’organismes de la région, Expo Habitat Beauce demeure un rendez-vous annuel important pour les citoyens et les entreprises du secteur de la construction dans la Beauce. Pour plus d'informations, il est possible de se rendre sur le site sur salon : expohabitatbeauce.com.