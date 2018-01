7 suggestions de films à regarder au chaud sur notre divan

Certes, le temps des Fêtes tire à sa fin, mais l’équipe d’EnBeauce.com a décidé d’y aller de quelques suggestions de films à regarder, bien installé sur un divan, sous une couverture.

Réellement l’amour (2003)

S’il y a bien un film de Noël qui donne le goût de sourire, c’est celui-là. L’histoire d’amour entre le jeune Samuel et Joanna, celle entre Jamie et Aurélia, celle entre le premier ministre et Nathalie… sans oublier une trame sonore très chaleureuse.

Boréal Express (2004)

Depuis plusieurs années, les films d’animation sont très populaires. Alors quand il s’agit d’un film de Noël dans lequel on retrouve Tom Hanks, on est assuré – ou presque – d’avoir une réussite.

Le Père Noël (2014)

Film français peu connu au Québec, mais qui vaut la peine d’être découvert grâce au brio du jeune acteur Victor Cabal, qui interprète Antoine. Ce dernier tente d’aider un Père Noël cambrioleur afin de pouvoir monter dans son traîneau magique et voir son père dans les étoiles…

L’étrange Noël de M. Jack (1993)

Lorsque Tim Burton est mêlé de près ou de loin à un film, on est certain qu’on aura droit à un univers impressionnant. Encore une fois, Burton frappe dans le mille avec celui-ci.

Père de Famille (2000)

Riche homme d’affaires, Jack Campbell croit qu’il a tout pour être heureux, c’est-à-dire de l’argent. Quelques jours avant Noël, un ange transforme sa vie et devient père de famille avec son ancienne copine. Un film qui porte à réfléchir sur nos choix de vie.

Maman j’ai raté l’avion (1990)

Maman j’ai encore raté l’avion (1992)

Difficile de passer un temps des Fête sans revoir l’un de ces deux films. On a beau les connaître par cœur, on ne se tanne jamais de voir Harry ou Marvin tomber dans les pièges du rusé Kevin.