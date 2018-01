Découvrez toutes les activités prévues à St-Benoît en 2018 pour les 125 ans

La programmation officielle des activités mensuelles prévues en 2018 pour souligner le 125e anniversaire de Saint-Benoît-Labre a été dévoilée dans la matinée du lundi 8 janvier, à l'hôtel de ville. Les différents partenaires associés aux festivités étaient présents à l'occasion, dont Martin Binet, des Constructions Binet, principal partenaire financier, et le nouveau maire Éric Rouillard. Au cours de tous les mois de l'année 2018, de nombreuses activités seront ainsi organisées, autant historiques que sportives et culturelles, auxquelles l'ensemble de la population est invitée à participer.

Un budget total d'environ 125 000 $ a été prévu pour l'organisation des différentes activités de l'année, qui prendront une envergure particulière du 5 au 8 juillet, où plusieurs concerts et des feux d'artifice célèbreront les 125 ans de la municipalité. Travaillant sur l'organisation des festivités depuis plusieurs années, le comité organisateur comprend des membres du service des loisirs et de la culture de Saint-Benoît, des représentants de la Société historique, des Chevaliers de Colomb ou encore du Cercle des Fermières.

« Un anniversaire est toujours l'occasion d'effectuer un voyage dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ce que nous allons faire à Saint-Benoît-Labre, pour les 125 ans de la paroisse », a déclaré la présidente du comité des fêtes du 125e, Danièle Gonthier.

Quant au nouveau maire de Saint-Benoît-Labre, Éric Rouillard, il a expliqué à quel point tous les bâtisseurs de la municipalité, de différentes époques, allaient être mis en avant à cette occasion. Il a aussi appelé la population à venir participer aux différentes activités, échelonnées tout au long de l'année 2018.

« Il est important, pour savoir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. J'invite donc la population à venir fêter le 125e de Saint-Benoît, aussi bien les nouveaux arrivants, pour apprendre à connaître leur milieu de vie, que les familles pionnières, qui pourront redécouvrir leur histoire », a déclaré le maire de la municipalité.

Programmation totale des fêtes du 125e

Janvier Samedi 13 janvier à 19h : Soirée de lancement de la programmation du 125e de Saint-Benoît à la population, avec cocktails, surprises et animation musicale de Lyne Gilbert à l'hôtel de ville. Samedi 27 janvier à partir de 9h : Hockey interusines et exposition « Le hockey à Saint-Benoît ». Samedi 27 janvier à 20h : Soirée avec le chansonnier Phil Roy au chalet des loisirs de l'OTJ.

Février Samedi 10 février de 11h à 16h : Hockey plaisir intermunicipal au chalet des loisirs de l'OTJ. Du 1er février au 31 mars : Sculptures sur neige avec prix de participation.

Mars Du 1er février au 31 mars : Sculptures sur neige avec prix de participation.

Avril Dimanche 15 avril à partir de 10h30 : Messe du 125e anniversaire à l'église suivie d'un dîner à l'érablière Guimont Labbé puis remise des prix de participation dans le cadre du concours de sculptures sur neige et lancement du livre du 125e, tiré à environ 1 000 exemplaires et venant compléter celui déjà publié à l'occasion du centenaire de la municipalité, en 1993.

Mai Samedi 19 mai à partir de 9h : Marche du 125e au départ de l'église pour se rendre jusque dans le rang Saint-Henri en autobus, où un parcours d'environ 6km permettra de profiter de plusieurs maisons centenaires et de parler des familles pionnières de la municipalité. Samedi 26 mai de 10h à 17h : Exposition d'automobiles antiques et sportives sur le terrain de Beauce Carnaval.

Juin Samedi 16 juin à 13h30 : Visite historique guidée du cimetière d'environ 2h, pour en apprendre davantage sur les familles de Saint-Benoît. Samedi 30 juin à 13h : Tournoi de golf au Golf du Moulin Laflamme suivi d'un souper à l'hôtel de ville.

Juillet Du 5 au 8 juillet, en partenariat avec Les Constructions Binet, un chapiteau sera installé derrière l'hôtel de ville, où une exposition des fermières sera mise en place à l'occasion. Jeudi 5 juillet à 19h30 : Bingo sous le chapiteau avec de nombreux prix. Vendredi 6 juillet à 17h : 5 à 7 des Boss avec Jules et Mario Boucher. Vendredi 6 juillet à 20h : « St-Ben su'l'party » avec les Condamnés et OSTC en concert Vendredi 6 juillet à 21h : Feux d'artifice. Samedi 7 juillet à partir de 10h : Journée familiale avec maquillage, ateliers artistiques et d'autres activités. Samedi 7 juillet à 13h : Tire de VTT derrière le chalet des loisirs de l'OTJ. Samedi 7 juillet à 20h : Concert de Samuel Pomerleau et des Ticky Jones. Dimanche 8 juillet à 14h : Les soirées canadiennes avec Denis Côté, avec la participation des Joyeux Beaucerons.

Août Vendredi 10 et Samedi 11 août, à 20h : pièce de théâtre sur les 125 ans de Saint-Benoît, écrite par la romancière et nouvelliste Josette Labbé. Samedi 25 août de 10h à 17h : Journée agricole d'antan à la ferme Clermont-Pepin, sur le rang Saint-Charles.

Septembre Samedi 29 septembre de 10h à 16h : Journée de la culture à l'hôtel de ville avec des expositions d'artistes locaux et de la Société historique ainsi que des démonstrations du Cercle de fermières.

Octobre Samedi 27 octobre à 20h : Soirée costumée d'Halloween avec le conteur Miguel Pruneau à l'hôtel de ville.

Novembre Samedi 24 novembre à 19h : Spectacle de la relève.

Décembre Samedi 1er décembre : Soirée de clôture des bénévoles.



Pour obtenir plus d'informations pratiques sur les activités (mise à jour des horaires, gratuité ou non des activités, lieux et formalités d'inscription), il est possible de se rendre sur la page suivante : https://www.facebook.com/125ansStBen/, ou d'appeler au 418-227-8295.