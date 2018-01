La zone Frima du Woodooliparc a accueilli 4 000 personnes de plus que l'an passé

La thématique « Frima, la magie de Noël » du Woodooliparc de Scott a établi pendant les Fêtes un nouveau record d'achalandage en accueillant pas moins de 12 000 personnes, soit 4 000 de plus que l'année passée. Rappelons que le parc avait ouvert ses portes à Scott à l'hiver 2016.

Les lutins, le père Noël, les glissades et tunnels du pôle Nord, les biscuits de la mère Noël, l'atelier de fabrication des jouets ou encore le labyrinthe de la Zone Frima ont charmé cette année près de 12 000 personnes, malgré les vagues de froid polaire qui ont touché la région durant les Fêtes.

« C'est 4 000 personnes de plus que l'an passé malgré les froids extrêmes que la région a connus pendant plus d'une semaine. Les commentaires des visiteurs sont excellents », a déclaré le porte-parole du parc Karl K. Boucher.

Ce dernier s'est félicité de voir que de plus en plus de couples sans enfants venaient même profiter à deux des décors féériques de la zone Frima pour s'immerger dans la magie de Noël et simplement flâner sur le site dans une ambiance de fête propice à se replonger dans l'enfance.

« Les adultes redeviennent des enfants quand ils entrent ici. C'est fascinant de voir qu'il y a de plus en plus de couples, même sans enfant, qui participent à nos activités hivernales », a commenté M. Boucher.

De nouveaux projets pour l'année 2018 au Woodooliparc

En plus de la thématique Frima, qui sera de nouveau ouverte pour Noël 2018, le manoir hanté ainsi que le sentier de la peur devraient être définitivement aménagés dans la forêt pour l'Halloween, avec le savant fou et ses zombies. Enfin, une nouvelle zone du Woodooliparc, « Vol 315, l'ère des dinosaures », devrait ouvrir ses portes au courant de l'été 2018.