OD Bali : Jessie Nadeau, de Ste-Marie, parle de ses projets pour 2018

Jessie Nadeau, de Sainte-Marie, a participé à la téléréalité québécoise Occupation Double (OD) Bali, diffusée en 2017 sur les ondes de V télé. EnBeauce.com l'a rencontrée, lors du samedi 20 janvier dernier, afin d'en apprendre davantage sur son expérience à la télévision. Artiste et activiste à ses heures, la Mariveraine d'origine nous a également parlé des projets qu'elle a sur le feu pour l'année 2018 avec son copain Pascal-Hugo C. Cantin, qu'elle a rencontré grâce à OD.

Avec leurs 273 000 abonnés combinés sur Instagram, 142 000 pour Jessie et 131 000 pour Pascal-Hugo, ainsi que leurs 17 831 abonnés sur Facebook, 11 692 pour Jessie et 6 139 pour Pascal-Hugo, le couple souhaite faire une différence dans le monde en utilisant sa plateforme et sa nouvelle notoriété afin de militer pour des causes qui tiennent à coeur aux deux parties.

Tous deux désirent entre autres visiter et aider des refuges pour les animaux et continuer de participer à des vigiles et à des manifestations contre l'industrie de la fourrure ou de la viande par exemple. Jessie, de son côté, poursuivra également à défendre les droits de la communauté LGBTQ+ pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transexuelles, queer, pansexuelles, etc.



Le couple a enfin lancé sa chaîne YouTube intitulée Jessie & PH la semaine dernière. La première vidéo qui s'y trouvera, « Les plats pas plates », sera en ligne dès demain, jeudi le 1er février 2018. Sur leur chaîne, ils feront notamment découvrir aux gens qui les suivent leur mode de vie et d'alimentation végane, ainsi que toutes les possibilités de recettes qui s'y rattachent.

Camille Ingels-Fortier, créatrice de contenu originaire de Saint-Georges, fera aussi une apparition dans les prochaines semaine sur cette chaîne. Cette dernière est connue pour sa chaîne Cam Grande Brune, qu'elle alimente depuis 6 ans maintenant.

Rappelons que Jessie et Pascal-Hugo ont fait partie des trois couples finalistes d'OD Bali avec les candidats Alexandra et Adamo, ainsi que Joanie et Sansdrick. C'est finalement Alexandra et Adamo qui ont remporté la mise en bout de ligne.

La Beauce au petit écran

D'autres Beaucerons ont aussi fait une apparition à la télévision l'an dernier. Pensons notamment à Dominique Marcoux, de Sainte-Marie, et Vincent Rhéaume, de Scott, qui ont fait partie de la 2e saison de l’émission Tous pour un chalet, ou encore à la ligue de hockey balle Dek Beauce de Saint-Isidore et à Dek Hockey Saint-Georges qui ont participé à l'émission HockeyQC.ca.

Notons aussi la présence du Georgien Jean-Christophe Bourque St-Hilaire dans la 6e saison de L'Amour est dans le pré diffusée cet hiver sur les ondes de V télé.