Saint-Zacharie invite ses citoyens à sa fête blanche le samedi 3 mars

Le samedi 3 mars, une fête blanche de l’hiver aura lieu à Saint-Zacharie au stade municipal et au chalet de l’Association de chasse et de pêche Metgermette Nord inc.

À lire également :

Pour cette occasion, la municipalité invite sa population et les habitants de la région à une journée d’activité hivernale.

Ainsi, au chalet de l’Association de chasse et pêche, les pêcheurs se retrouveront dès 7h sur le lac. Une vente de livres sera programmée sur place tout comme il sera mis à disposition un petit comptoir-lunch.

Au Centre municipal des loisirs, à compter de 13h30, une foule d’animations seront proposées, dont une coulée de tire sur neige, une glissade pour les plus petits ainsi que le vélo-smoothie d’Etchemins.

Enfin, à 15h, les participants seront invités à une partie de soccer sur neige. Une promenade en carriole sera également offerte gratuitement aux participants et se promènera entre les deux sites d’activités.